Ajax met sterkste ploeg tegen Standard

Van Ten Hag wordt verwacht dat Ajax gaat presteren, na vier jaar zonder prijs. Daarom ging de clubleiding de afgelopen maanden voor een vertrek van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en David Neres liggen en werden spelers van het kaliber Dusan Tadic en Daley Blind in een vroeg stadium aangetrokken.



Blind of De Jong?

Ten Hag denkt dat hij nog wel zeven of acht wedstrijden nodig heeft voordat hij weet met welke ploeg hij het beste presteert. Een van de vraagstukken is of Daley Blind of Frenkie de Jong naast Matthijs de Ligt achterin moet gaan spelen. "Toen Frenkie vorig jaar wegviel, waren we minder stabiel en bouwden we in een lager tempo op", zei Ten Hag.



"Maar we hebben Daley gehaald zodat Frenkie op het middenveld kan spelen. Ze hebben ook pas één keer samen gespeeld. Frenkie speelt ook het liefst op het middenveld, maar uiteindelijk geldt wat belangrijk voor de ploeg is", zei de trainer die niet bang is dat hij de komende weken spelers moet teleurstellen. "Volgens mij heeft niemand een contract waarin staat dat hij basisspeler is."



Druk

Ajax had het zich makkelijker gemaakt als het vorige week geen voorsprong van 2-0 had verspeeld in Luik (2-2). Een goed resultaat tegen Heracles had de return met Standard ook minder beladen gemaakt. "Je merkt wel dat de buitenwacht de druk opvoert", erkende Ten Hag.



"Ik baal als een stekker dat we niet hebben gewonnen van Heracles, maar ik vond het echt nodig om met andere jongens te spelen. En in de tweede helft tegen Standard werden we gemakzuchtig. Daardoor konden ze terugkomen."



