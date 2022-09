Ajax met speels gemak langs Rangers, wereldgoal van Kudus

De openingsgoal van Edson Álvarez. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

De bekroning van het dominante en aanvallende voetbal van Ajax volgde woensdagavond in de 34ste minuut. Mohammed Kudus speelde zichzelf vrij op de linkerflank en joeg de bal uit een onmogelijke hoek met links snoeihard in de voor hem verste bovenhoek. Het was al het derde Amsterdamse doelpunt op een rimpelloze maar sfeerrijke avond.

Het was zeer verrassend dat Kudus aan de aftrap verscheen en niet Brian Brobbey. De 22-jarige Ghanees was vorige week nog met zijn hoofd bij Everton, dat hem op het laatste moment bij Ajax wilde wegkapen. Schreuder hield die transfer tegen en hij schonk Kudus in de eerste poulewedstrijd van de Champions League meteen een basisplaats.

Slechte herinneringen

Kudus bewaart slechte herinneringen aan dat toernooi. Twee jaar geleden, in de Johan Cruijff Arena tegen Liverpool, viel hij al na negen minuten uit met een kniekwetsuur. Het was het begin van een donkere periode waarin de middenvelder/aanvaller van de ene in de andere blessure viel. De carrière van de sterke Ghanees kwam mede daardoor nog niet van de grond in Amsterdam. Het was een van de redenen voor Kudus om deze zomer te willen vertrekken.

Aan zijn talent wordt binnen Ajax niet getwijfeld, over zijn beste positie des te meer. Hij is technisch, sterk, en hij kan een goal maken, maar hij loopt tactisch soms uit de pas. Dat maakt hem als middenvelder voor een coach – en voor een team – misschien te onbetrouwbaar. Aan de andere kant is zijn onvoorspelbaarheid ook een groot goed, en een kracht.

Kudus kreeg tegen Rangers in de spits een vrije rol, min of meer, en hij maakte dankbaar gebruik van de ruimte die hij kreeg. De laatste linie van de Schotten verloor hem voortdurend uit het vizier. Van de wanorde bij Rangers profiteerden ook Steven Bergwijn (op links) en Dusan Tadic aan de andere flank. Wie Ajax keer op keer door de linies zag snijden, zal zich een paar maal verwonderd hebben afgevraagd hoe PSV zich in de voorronden van de Champions League tegen deze tegenstander heeft kunnen laten piepelen.

Kopbal Álvarez

Ajax brak de ban na ruim een kwartier. Een corner van Steven Berghuis werd door Edson Álvarez ferm ingekopt. Net als Kudus beleefde ook de Mexicaan een vreemde ontknoping van de transferperiode. Ook Álvarez had zijn zinnen gezet op een transfer. Chelsea was nadrukkelijk voor de verdedigende middenvelder in de markt. Een bod van 50 miljoen euro werd niet geaccepteerd, tot grote teleurstelling van de speler zelf, die even in de contramine ging en een training oversloeg.

Steven Berghuis wordt bij de tweede goal gefeliciteerd door uitblinker Mohammed Kudus. Beeld Getty

Van die teleurstelling was niets meer te merken. Álvarez ging mee in het spel van Ajax dat in alles plezier uitstraalde. Alsof er deze zomer niet zes belangrijke spelers waren vertrokken ging het balletje weer snel van voet naar voet. Met een zelfverzekerde Calvin Bassey op de plek van Lisandro Martínez en met de onvermoeibare draaischijf Kenneth Taylor als vervanger van Ryan Gravenberch werden de contouren van het nieuwe Ajax zichtbaar bij de eerste serieuze graadmeter van dit seizoen.

Wanhoop nabij

Waarbij moet worden aangetekend dat de werkelijke sterkte van Rangers moeilijk is in te schatten. De nummer twee van Schotland was in de Johan Cruijff Arena soms de waanhoop nabij. Ronduit schlemielig was het eigen doelpunt van James Sands (2-0) na een schuiver van Berghuis. Rangers werd bij tijd en wijle gekleineerd door Ajax, dat na rust wel veel kansen creëerde, maar nog één keer scoorde via Steven Bergwijn.

Schreuder stuurde tegen het eind drie verse krachten het veld in, onder wie de Argentijn Lucas Ocampos. Brobbey kreeg slechts een handvol speelminuten. Voor hem is het een hard gelag dat hij op zo’n Europese avond zijn kunsten niet wat langer mag vertonen, maar voor Ajax is het een zegen dat de kwaliteiten van Kudus eindelijk tot volle wasdom kwamen.