Het is rust in Lille. Ajax kwam razendsnel op 0-1 dankzij Ziyech en blijft iets beter, al is de grootste kans van de wedstrijd voor Lille. Verder houdt de geïmproviseerde verdediging van Ajax zich goed. Weten de Amsterdammers de voorsprong vast te houden en een grote stap richting de achtste finales te zetten? Volg de wedstrijd in dit liveblog.