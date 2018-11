Ajax met herstelde Dolberg naar Lissabon

De Deense spits viel zaterdag in het competitieduel met Willem II (2-0) uit met maagproblemen. "Hij was vandaag weer op de training en lijkt goed hersteld. Hij kan dus mee naar Lissabon," aldus trainer Erik ten Hag tegen Ajax TV.



Tegen Willem II opende Dolberg de score. "Dit had hij nodig," zei de Ten Hag. Hij heeft wedstrijden nodig om die 4-5 procent weer terug te vinden die altijd ontbreekt na een lange blessure. Van week tot week wordt hij scherper. Hij is heel vrolijk. Straalt plezier uit, hij heeft het naar zijn zin. Hij lacht. En hij scoort."



Middenvelder Carel Eiting is nog niet hersteld van een enkelblessure en blijft achter in Amsterdam.



Onachtzaamheid

In de Champions League is Ajax eerste in de groep met 7 punten. Bayern München heeft echter evenveel punten. Benfica pakte tot nog toe 3 punten. "Dat is allemaal tussenstand," reageerde Ten Hag. "We moeten dat omzetten in een definitieve stand. Maar we staan er goed voor, we hebben goed gepresenteerd. Maar we willen meer. We kunnen geen onachtzaamheid vertonen, want dat wordt afgestraft. We zullen woensdag tegen Benfica een toppresentatie op de mat moeten leggen."