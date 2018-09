Ajax met gemak langs amateurs van Te Werve

Perr Schuurs schoot na tien minuten voor het eerst de bal tussen de palen van Te Werve, Kasper Dolberg, maakte er 0-2 van, Donny van de Beek scoorde 0-3, waarna Zakaria Labyad de 0-4 maakte en vervolgens ook de 5-0 in de tweede helft. Jurgen Ekkelenkamp schoot vervolgens nummer 6 er in en jonkie Ryan Gravenberch (16) maakt 0-7.



Te Werve speelt in de tweede klasse van het amateurvoetbal, zes niveaus lager dan Ajax. Ze hebben vier seniorenelftallen, bestaande uit een veteranenploeg, een vriendenelftal en twee selectieteams.



Het weerhield de amateurs er overigens niet van om vol overtuiging het duel in te gaan. Trainer Huib van Oostrom vooraf tegen Fox Sports: 'We gaan proberen om Ajax te overrompelen in de openingsfase, met aanvallend voetbal. Daarna moeten we slim spelen.'



Noordwijk

Bij Ajax startte Kasper Dolberg in de basis om ritme op te doen na lang blessureleed. Afgelopen week mocht hij al invallen tegen AEK Athene en PSV. Trainer Erik ten Hag maakte van de gelegenheid gebruik veel van zijn basisspelers rust te geven. Perr Schuurs en Mitchel Bakker debuteren tijdens een officieel duel in de basisformatie van Ajax.



Ook Ryan Gravenberch, die zondag tegen PSV (PSV-Ajax 3-0) als jongste ajacied ooit zijn debuut in de Eredivisie maakte, kreeg speelminuten. Matthijs de Ligt was nog niet fit genoeg om te spelen.



De wedstrijd werd vanwege de veiligheid en praktische redenen niet in Rijswijk, maar in Noordwijk gespeeld. Vanuit de kantine van Te Werve reden er zeven bussen met supporters naar Noordwijk.