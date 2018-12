Ajax met fitte selectie tegen Bayern München

Als André Onana, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Kasper Dolberg geen last meer krijgen van een laatste training, dan zijn ze stuk voor stuk inzetbaar tegen de kampioen van Duitsland.



Onana lijkt razendsnel hersteld van een hamstringblessure, die hij zaterdag opliep in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. "Ik moet nog even afwachten, maar ik voel me weer goed," zei de doelman. "Ziyech, Van de Beek en Dolberg kunnen normaal gesproken ook spelen als ze na de training geen reactie krijgen," stelde Erik ten Hag.



Achtste finale

Ajax en Bayern München zijn al zeker van een plaats in de achtste finale van de Champions League. De thuisclub uit Amsterdam heeft een zege nodig om eerste in de groep te worden.



"Dan ontlopen we tijdens de loting voor de achtste finales de allersterkste clubs," wist Ten Hag, die nog niet wilde verklappen of Dusan Tadic net als in de uitwedstrijd tegen Bayern München als spits gaat spelen.