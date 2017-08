Ajax met dezelfde formatie van start tegen Nice

0

Het is vanavond de eerste keer dat Ajax in de Johan Cruijff Arena speelt sinds Abdelhak Nouri blijvende hersenschade opliep tijdens een oefenduel in Oostenrijk.



Op en in het stadion zijn door de club daarom grote spandoeken opgehangen en voorafgaand aan het duel zal een clip van de jonge middenvelder te zien zijn op grote schermen. De voetballers krijgen dat niet mee omdat ze in de kleedkamer zijn.



De verwachting is verder dat de meeste fans in de uitverkochte ArenA opstaan in minuut 34, het rugnummer van het talent dat nooit meer zal voetballen. Daarna zal er een lang applaus klinken.