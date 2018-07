Ajax met De Ligt en Schöne op trainingskamp

Aanvoerder De Ligt ontbrak vrijdag in de verloren oefenwedstrijd tegen Anderlecht (1-3) wegens een lichte blessure, maar de verdediger is fit genoeg om weer aan te sluiten bij de selectie van trainer Erik ten Hag.



Ook Lasse Schöne is teruggekeerd bij Ajax. De middenvelder kreeg na het verlies van Denemarken op het wereldkampioenschap tegen Kroatië in de achtste finales wat langer rust dan zijn jongere landgenoot en mede-international Kasper Dolberg.



Champions League

Door de terugkeer van Schöne is de selectie van Ajax bijna compleet. Alleen de nieuwste aanwinst Dusan Tadic ontbreekt nog. Volgens De Telegraaf sluit ook Daley Blind, die nu nog bij Manchester United onder contract staat, snel aan bij Ajax.



Ajax speelt over anderhalve week in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. In Engeland speelt het team van Ten Hag donderdag twee oefenduels, in de middag tegen Wolverhampton Wanderers en in de avond tegen Walsall.