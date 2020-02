Ajax speelt woensdagavond om 20.45 uur de kwartfinale van de beker tegen Vitesse. De laatste keer dat Ajax tegen Vitesse speelde in de KNVB-beker verloor het thuis met 0-4. Coach van Vitesse was toen Peter Bosz. Ajax heeft vanavond dus wat goed te maken. Volg alles over de wedstrijd in ons liveblog.