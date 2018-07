Ajax mag blij zijn met Hakim Ziyech

Hij hoopt deze zomer een transfer te maken, maar voorlopig is hij nog Ajacied. En daar mag de club blij mee zijn: Hakim Ziyech was woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz de beste speler op het veld.



De beste maar ook de belangrijkste?

Ja. Belangrijk als doelpuntenmaker en als tussenstation van een groot aantal vloeiende Ajaxaanvallen. Ziyech speelde op de rechterflank, in een vrije rol. Hij was altijd aanspeelbaar, ongrijpbaar voor de Oostenrijkse verdedigers en hij vormde een fijn koppel met rechtsback Noussair Mazraoui.



Hij heeft het teleurstellende WK dus van zich afgezet?

Voor Marokko was het toernooi in Rusland geen succes, voor Ziyech persoonlijk evenmin. Hij heeft niet zijn stempel kunnen drukken. Na drie wedstrijdjes was het al afgelopen. Ziyech heeft op het WK niet één schot op doel gelost.



En vanavond was zijn eerste schot meteen raak.

Na een kwartier was dat, en met rechts nog wel, zijn 'chocoladebeen'. Veel mooier was de beweging waarmee hij zichzelf in schietpositie bracht: met een korte kap stuurde hij de jonge verdediger Dario Maresic het bos in. Zijn zwabberschot leek houdbaar, maar glipte door de vingers van doelman Siebenhandl.