Ajax mag blij zijn met aanwinst 'Nico' Tagliafico

Speelde Tagliafico een foutloze partij?

Nee, dat niet. Vlak voor rust verloor hij even zijn tegenstander Steven Berghuis uit het oog. Die kopte bijna raak, maar keeper André Onana redde fraai. Maar in algemene zin mag Ajax blij zijn met deze aanwinst.



Waarom is hij pas op 25-jarige leeftijd naar Europa gekomen?

"Ik ben geen ster zoals Tevez of Agüero," zegt Tagliafico bescheiden. Hij is linksback, altijd geweest, dienstbaar en hardwerkend voor zijn clubs Banfield en Independiente.



Zijn voorbeelden? Juan Pablo Sorín, de excentrieke linksback, aanvoerder van Argentinïe op het WK 2006. En Javier Zanetti, die negentien jaar in dienst was van Internazionale. Hij beschouwt ze als vakbroeders.



Heeft hij iets weg van één van de twee?

Nee. Tagliafico is geen bijzondere verschijning op de velden. Hij is eerder gewoon dan opvallend. Ook tegen Feyenoord maakte hij het niet moeilijker dan strikt noodzakelijk: stevig in de duels, slim anticiperend op situaties en efficiënt aan de bal.



Dat maakt hem een zeer bruikbare versterking voor Ajax, dat hiervoor de speelse Daley Sinkgraven en de onstuimige Mitchell Dijks op die positie had staan.



Wat vindt Tagliafico zelf allemaal van zijn geslaagde debuut?

Hij pakte de regie zoals hij zelf vooraf had gehoopt: "Debuteren in een klassieker en in eigen stadion is echt bijzonder. Ik moet ervan genieten. Zorgen dat dit mij mijn hele leven zal bijblijven." En dat is gelukt.