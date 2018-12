Ajax maakt het zich onnodig moeilijk in Zwolle

Hoe groot is Lamprou?

Eén meter en 76 centimeter. Dat is klein voor een keeper. Het scheelt zestien centimeter met Andre Onana. Lamprou is technisch een goede keeper, maar met hoge ballen is het alle hens aan dek in de Ajaxdefensie.



Maar is de overwinning voor Ajax in gevaar geweest?

Niet echt. De Amsterdammers hadden het moeilijk met het spiegelgladde kunstgrasveld, en met de agressiviteit van PEC Zwolle. En na de 2-1 van Flemming voetbalde Ajax een fase heel slordig en ongeïnspireerd. De 3-1 van Lasse Schöne in de 70ste minuut haalde het laatste beetje spanning weg.



Het had dus beroerder kunnen aflopen?

Ja, zeker als Matthijs de Ligt niet een gele maar een rode kaart had gekregen voor het onderuit halen van de doorgebroken Kingsley Ehizibue. De Ligt maakt nauwelijks overtredingen dit seizoen (pas twee in de eredivisie), maar in Zwolle was het na zes minuten raak. Arbiter Kamphuis was mild voor de verdediger van Ajax.