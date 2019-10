Ajax maakt er een potje van in Waalwijk

Beeld BSR Agency

Met de krakers tegen Chelsea en de klassieker in het vooruitzicht, maakte Ajax zaterdagavond een klassieke fout: het nam de wedstrijd tegen de nummer laatst van de eredivisie veel te gemakkelijk op.

Je kunt ook zeggen: Ajax deed zonder onnodige krachtsinspanning wat het moest doen.

Nee, daarvoor was het spel te zwak, te fantasieloos. RKC was vooral de eerste helft de betere ploeg. De Ajacieden maakten er een potje van in Waalwijk. Het balverlies van Lisandro Martínez, de gekrulde voorzetjes van Hakim Ziyech die nét niet op de juiste plek terechtkwamen. Andre Onana die een onschuldig schotje zomaar losliet. Zo’n wedstrijd was het.

Na rust werden de bordjes niet verhangen?

Ha, het heerlijke voetbalcliché, maar niet waar: want Ajax tapte de tweede helft allerminst uit een ander vaatje. Al leek het daar met de snelle goal van Dusan Tadic (47ste minuut) wel op. RKC-Ajax was een wedstrijd met één gezicht: een moedig maar tandeloos RKC versus de koploper die geen inspiratie vond om het beste van zichzelf te geven.

Wat maakte dan alsnog het verschil?

Een fraai schot van Quincy Promes, dat via de onderkant van de lat over de doellijn stuitte. Maar die treffer kwam gelukkig tot stand. De bal belandde in een kluts min of meer toevallig bij Promes.

En RKC was dus aanvallend onmachtig?

Dat niet eens. Het elftal van trainer Fred Grim, dat nog maar één punt heeft, komt vooral heel moeilijk tot scoren. Het bleef bij een doelpunt van uitblinker Said Bakkari. Al had Ajax in de slotfase nog liefst drie spelers nodig om een schot van invaller Darren Maatsen te blokkeren: Sergiño Dest, Martínez en Onana.

De cijfers AJAX Andre Onana 6 Sergiño Dest 5 Joël Veltman 6 Daley Blind 5 Noussair Mazraoui 5 Lisandro Martínez 5 Donny van de Beek 6 Quincy Promes 6 Hakim Ziyech 5 Klaas-Jan Huntelaar 5 Dusan Tadic 6 Wissels: David Neres (-) voor Hakim Ziyech (’59) Perr Schuurs (-) voor Noussair Mazraoui (’59) Edson Álvarez (-) voor Quincy Promes (’88) RKC Etienne Vaessen 6 Juriën Gaari 5 Hans Mulder 7 Hannes Delcroix 6 Daan Rienstra 6 Saïd Bakari 7 Clint Leemans 7 Anas Tahiri 6 Stijn Spierings 6 Stanley Elbers 5 Dylan Vente 5 Wissels: Darren Maatsen (-) voor Dylan Vente (’64) Sylla Sow (-) voor Stanley Elbers (’79) Kevin Vermeulen (-) voor Clint Leemans (’86)

