Ajax maakt een afwezige indruk tegen FC Utrecht

De weg naar het kampioenschap ligt open voor Ajax, maar de ploeg nam donderdagavond een afslag die een doodlopende steeg in leidde. Ajax kan zondag tegen AZ alleen de titel winnen als PSV zaterdagavond punten verspeelt in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

Was er sprake van onderschatting of een gebrek aan concentratie?

Van dat eerste vermoedelijk niet, maar na uitschakeling tegen AS Roma een week geleden en de bekerwinst van zondag maakte Ajax in de inhaalwedstrijd een afwezige indruk. Daar weet een vechtploeg als FC Utrecht wel raad mee. Na amper tien minuten stond de 0-1 al op het bord.

Waar ging het mis?

Een inschattingsfout in de laatste linie van Ajax. De rappe Gyrano Kerk ontsnapte en Nicolás Tagliafico kon hem niet meer achterhalen. De tackle van de Argentijn in het strafschopgebied was te laat. De overtreding was duidelijk, maar arbiter moest er door de VAR op worden geattendeerd. Penaltyspecialist Simon Gustafson liet zich het buitenkansje niet ontnemen.

Dat was geen wake-up call?

De eerste helft kwam het niet meer goed met Ajax. De ploeg kreeg een paar spaarzame kansjes – en David Neres één grote mogelijkheid – maar aan de bal was het bedroevend wat de koploper van de eredivisie en kersverse bekerwinnaar liet zien. Mohammed Kudus spande de kroon.

De Ghanees kreeg weer eens een kans?

Hij verving Davy Klaassen als aanvallende middenvelder. Het was pas de zesde keer dat Kudus een basisplaats had. Drie keer gebeurde dat aan het begin van het seizoen, toen hij in grote vorm stak. Daarna raakte Kudus in de Champions Leaguewedstrijd tegen Liverpool geblesseerd aan zijn knie. Sinds zijn rentree houdt zijn spel niet over.

Wanneer kwam Klaassen voor de herstelwerkzaamheden?

In de 54ste minuut. Klaassen scoorde vier minuten later al, maar de ‘witte motor’ werd op de rand van buitenspel teruggefloten. Kort daarna kopte Edson Álvarez nog op de lat. In de 70ste minuut was het wel raak voor de Mexicaan, die goed doorliep op een van richting veranderde voorzet van Dusan Tadic. Ajax kwam in die eindfase pas op stoom. Veel te laat om nog aanspraak te kunnen maken op de overwinning.

Ajax Maarten Stekelenburg 6 Devyne Rensch 6 Jurriën Timber 6 Lisandro Martínez 7 Nicolás Tagliafico 5 Edson Álvarez 7 Ryan Gravenberch 6 Mohammed Kudus 4 David Neres 5 Sébastien Haller 5 Dusan Tadic 5 Wissels: Davy Klaassen (7) voor Mohammed Kudus (’56) Antony (7) voor David Neres (’56) Noussair Mazraoui (-) voor Devyne Rensch (’81) Brian Brobbey (-) voor Sébastien Haller (’81) FC Utrecht Eric Oelschlägel 7 Mark van der Maarel 6 Hidde ter Avest 6 Willem Janssen 6 Django Warmerdam 6 Adam Maher 7 Simon Gustafson 6 Joris van Overeem 6 Sander van de Streek 5 Othmane Boussaid 5 Gyrano Kerk 6 Wissels: Eljero Elia (-) voor Simon Gustafson (’73) Mimoun Mahi (-) voor Othmane Boussaid (’73) Urby Emanuelson (-) voor Sander van de Streek (’84)