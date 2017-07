Ajax loot OGC Nice in voorronde Champions League

Dat is vrijdag door loting in Nyon bepaald. De Amsterdammers spelen het eerste duel op 25 of 26 juli, de return is een week later in de Johan Cruijff Arena.



Nice eindigde afgelopen seizoen derde in de Franse Ligue 1. De club stond enige tijd bovenaan, maar wist de strijd met topclubs AS Monaco en Paris Saint-Germain niet vol te houden. Monaco werd eerste met 95 punten, gevolgd door PSG (87 punten) en Olympique Nice (78 punten). Nice eindigde wel ruim boven nummer vier Olympique Lyon, dat vorig seizoen de opponent was van Ajax in de halve finale van de Europa League.



Bij Nice voetbalt Mario Balotelli, die eerder uitkwam voor onder meer Liverpool en AC Milan. De Italiaanse aanvaller werd met vijftien doelpunten clubtopscorer. Vorig maand verlengde Balotelli zijn contract bij de club waar Lucien Favre trainer is. Favre was favoriet om Thomas Tuchel op te volgen als coach van Borussia Dortmund, maar Nice werkte niet mee aan zijn vertrek. Daarop kwam Dortmund uit bij Ajax-trainer Peter Bosz.



De Fransen hopen via de voorrondes voor het eerst sinds 1960 de groepsfase van de Champions League te bereiken.



Nouri

In de poule van Ajax speelt verder de Roemeense club FCSB, voorheen Steaua Boekarest, tegen Viktoria Plzen uit Tsjechië, neemt AEK Athene het op tegen CSKA Moskou en gaat het tussen Dinamo Kiev en Young Boys en Club Brugge en Istanboel Basaksehir.



Voor aanvang van de loting werd door wedstrijddirecteur Giorgio Marchetti even stilgestaan bij Abdelhak Nouri. Marchetti sprak namens de UEFA bedroefdheid uit over het tragische nieuws van de jonge Ajacied. Hij zei dat de voetbalbond met zijn gedachten bij de speler, zijn familie en Ajax is.



Play-offs

Als Ajax de derde CL-voorronde overleeft, dan komt het op 15 of 16 augustus en 22 of 23 augustus in actie in de play-offs. Daar komen de Amsterdammers waarschijnlijk Viktoria Plzen, CSKA Moskou, Club Brugge, Sporting Lissabon of 1899 Hoffenheim tegen.



Ajax miste vorig seizoen opnieuw de groepsfase van de Champions League nadat de club in Rusland van de mat werd geveegd door FK Rostov. De laatste keer dat de Amsterdamse club het hoofdtoernooi wist te halen was in 2010, na een dubbele ontmoeting tegen PAOK Saloniki en Dinamo Kiev.



