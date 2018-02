Ajax loopt pas laat weg bij Roda JC

De zege van Ajax was verdiend, want Roda JC wachtte te lang alleen maar op een foutje van het elftal van trainer Erik ten Hag. Wel keek Ajax al na twee minuten tegen een achterstand aan. Lasse Schöne verloor de bal en zag vervolgens Joël Veltman en doelman André Onana elkaar in de weg lopen, waardoor Simon Gustafson kon scoren (1-0).



Roda JC kon maar even van de voorsprong genieten. Donny van de Beek maakte na elf minuten gelijk en in de 24e minuut deed Hakim Ziyech wat zijn trainer Erik ten Hag hem had opgedragen. De spelmaker liet zijn voeten spreken en schoot vanaf ruim twintig meter raak.



Ziyech vierde zijn doelpunt niet met gebaartjes, zoals zondag tegen NAC toen hij boos was omdat supporters hem uitfloten. De meegereisde aanhang van Ajax probeerde de middenvelder weer in de armen te sluiten en scandeerde zijn naam na de fraaie 1-2. Ajax domineerde maar vergat lang verder afstand te nemen. Dat kwam ook omdat Klaas-Jan Huntelaar aanvankelijk net als zondag tegen NAC niet lekker in de wedstrijd zat.



De routinier krijgt voorlopig een kans in de punt van de aanval omdat Kasper Dolberg geblesseerd is. Daar is het soms lastig voetballen voor hem omdat buitenspelers Justin Kluivert en David Neres voortdurend richting de as van het speelveld dribbelen en weinig bruikbare voorzetten geven. Huntelaar blijft wel gevaarlijk als hij in stelling wordt gebracht. Dat liet hij in de 74e minuut zien toen Van de Beek hem wegstuurde. Alleen voor doelman Hidde Jurjus maakte de spits geen fout: 1-3. Hij zorgde ook voor 2-4, even nadat Jorn Vancamp de krachtmeting weer spannend dacht te maken (2-3).



De aanvaller van Roda JC sloeg toe nadat Frenkie de Jong op het bevroren kunstgras was uitgegleden.