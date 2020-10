Ajax-Liverpool thuis op de bank: ‘Voetbal moet je samen beleven’

Armani Haumahu (zwart Ajaxshirt), Marijn Rensink en Piet-Heyn Goedhart. Foto Dingena Mol Beeld Dingena Mol

Het was een domper voor seizoenskaarthouders en trouwe wedstrijdgangers, maar om het coronavirus onder de duim te krijgen, moeten voetbalwedstrijden weer zonder publiek gespeeld worden. Toch zijn zij niet de enigen die inleveren op de voetbalbeleving: ook tv-kijkers moeten sinds het aanscherpen van de maatregelen een nieuwe invulling geven aan hun voetbalavond. Want is voetbal nou niet per uitstek iets wat je sámen wil zien?

Bioscoopconcern Pathé bood een alternatief. In twee zalen van Pathé Arena wordt woensdagavond – op een steenworp afstand van het stadion – de wedstrijd live gestreamd. Een leuk uitje, maar met een capaciteit van dertig stoelen per zaal enkel een optie voor zestig supporters.

Voor veel fans zit er niet veel anders op dan alleen thuis op de bank naar SBS6 of Ziggo Sport te kijken. Hoe maak je daar nou toch iets leuks van?

‘Het is op geen enkele manier zo gezellig als wanneer je samen kijkt’

Bobbie Blommesteijn kijkt samen met de 20-jarige poes Maus, in plaats van gezellig met haar familie. Beeld Dingena Mol

“Wanneer ik kan, kijk ik voetbal met mijn familie,” zegt sopraan Bobbie Blommesteijn (31). En als ik in het buitenland aan het werk ben, blijf ik tijdens de wedstrijden in contact met hen via WhatsApp. Onze groepsapp ontploft dan gewoon – vooral met veel gevloek en emoticons van mijn vader.”

Hoewel digitaal samen kijken niets nieuws is voor de Haarlemse, kijkt ze toch niet enorm uit naar de wedstrijd. “Voetbal moet je echt samen beleven. Het is op geen enkele manier zo gezellig als wanneer je samen kijkt.” Gelukkig zit ze in elk geval wel nog naast poes Maus.

‘Ze vroeg of mijn gebrul wat zachter kon’

Jos de Graaf kijkt samen met zijn vriendin Nandine Kammeron, die niets van voetbal weet. Haar zoon Jason weet alles van Ajax. Beeld Dingena Mol

Personal trainer Jos de Graaf (38): “Grote wedstrijden kijken we met een groepje vrienden. Wij spreken normaal af bij iemand thuis. In de kroeg kan het zijn dat je het niet écht goed kan zien.” Toen dat nog kon reisde De Graaf nog wel eens af naar verre stadions om uitwedstrijden live te kunnen zien.

Sinds de coronacrisis kijkt hij de wedstrijden thuis bij zijn vriendin. Zij is zelf geen fan, maar zit wel naast hem met een boek en laat hem zijn gang gaan. “Ze heeft me één keer gevraagd of mijn gebrul iets zachter kon, maar dat was dan ook wel tijdens die bloedstollende wedstrijd tegen Chelsea (4-4) van vorig jaar.”

‘We zijn met z’n achten en kijken áltijd samen’

Armani Haumahu (midden) kijkt meestal met een vriendengroep, maar vanwege de coronapandemie deze keer met zijn huisgenoten Marijn Rensink en Piet-Heyn Goedhart. Beeld Dingena Mol

Hij mag dan in Den Bosch geboren zijn, artdirector Armani Haumahu (29) is al zijn hele leven Ajacied. “Vanwege Simon Tahamata. En omdat mijn neven Ajaxsupporters waren.” Hij maakt deel uit van een trouwe fanclub: ‘import-Amsterdammers’, maar met een hart voor Ajax. “We zijn met z’n achten en kijken áltijd samen. In onze WhatsAppgroep komen alle nieuwtjes voorbij, alle blessures, opstellingen – we analyseren alles.”

Ook wordt er via de app onderhandeld waar de wedstrijd wordt gekeken. “En dan eindigen we toch altijd in Café New Olympia. Daar komen echte Amsterdammers, mensen die net zo veel van Ajax houden als wij. Behalve nu dan, helaas.”

‘Ik zag wat voor saamhorigheid voetbal veroorzaakt’

David van Berne zet vanavond de beamer aan. Beeld Dingena Mol

“Bij ons thuis stond er altijd sport aan. Daarom ben ik me juist gaan verdiepen in film en muziek, kunst.” David van Berne (28) had al lang geen voetbal gekeken, totdat hij vanwege zijn interesse in speciaalbier bij Café Frits kwam werken. “Toen zag ik wat voor saamhorigheid voetbal veroorzaakt. Als iemand een lied inzet, voel je dat er iets bijzonders gebeurt in de zaak,” zegt de bedrijfsleider.

Daarom zet hij vanavond de beamer in het café aan, zodat mensen die eten komen afhalen door het raam een iets van voetbel kunnen zien. Wel RB Salzburg-Lokomotiv Moskou, want zodra Ajax om negen uur begint, sluit de zaak.