Ajax lijkt onder Heitinga de eer te redden in een seizoen om snel te vergeten

Jorrel Hato, die onder Heitinga stapsgewijs in het basiselftal heeft kunnen instromen. Beeld MAURICE VAN STEEN / ANP

Ajax won zondag van FC Utrecht (3-1) in een vermakelijke en bij vlagen uitstekende wedstrijd. De Amsterdammers gaan volgende week op bezoek bij FC Twente. PSV verslikte zich op hetzelfde moment in Heerenveen (3-3) en staat nu nog drie punten voor op Ajax – maar met een minder doelsaldo – en speelt in de laatste ronde tegen AZ in Alkmaar. AZ staat vierde en zal Ajax willen verdringen van plek drie om in de Europa League te mogen uitkomen. Het verschil tussen de twee Noord-Hollandse clubs bedraagt slechts twee punten.

Het gevecht om de verdeling van de Europese tickets, in de schaduw van kampioen Feyenoord, kan een prachtig scenario opleveren. In het voorprogramma maakte Ajax zondagmiddag een prima indruk, al blijft het verbijsterend om te zien hoe de onttroonde titelhouder omspringt met de scoringskansen. FC Utrecht was bij een 2-1 achterstand in de 73ste minuut zelfs nog dicht bij de gelijkmaker, maar oud-Ajacied Mike van der Hoorn kopte tegen de paal.

Het duel met FC Utrecht deed vooral vóór rust denken aan een periode vroeg in het seizoen, toen Ajax de ene na de andere tegenstander simpel opzij zette in de Johan Cruijff Arena. Een fase waaraan abrupt een einde kwam, nadat Napoli in september zijn vernietigende werk had gedaan in de groepsfase van de Champions League. De historische 6-1 nederlaag sloeg diepe wonden die nooit volledig zijn geheeld. Na het ontslag van Alfred Schreuder haalde het elftal onder interim-trainer John Heitinga weliswaar meer punten, maar ook onder zijn leiding werd in de Arena verloren van Feyenoord (2-3) en gelijk gespeeld tegen AZ (0-0). Nooit heeft Ajax in één seizoen zoveel punten verspeeld in eigen stadion: ook van Go Ahead (1-1), Vitesse (2-2), FC Twente (0-0) en Volendam (1-1) werd niet gewonnen. PSV was zelfs twee keer te sterk, zowel in de eredivisie (1-2) als in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (3-5).

Fluitconcert voor Van der Sar

Het zijn statistieken die niet bij Ajax horen, maar die wel passen in een seizoen om snel te vergeten. De supporters zijn ook wel klaar met dit jaar. Veel stoeltjes bleven zondag leeg, een striemend fluitconcert daalde neer op algemeen directeur Edwin van der Sar toen hij voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd het woord nam om afscheid te nemen van assistent-trainer Michael Reiziger en keeper Maarten Stekelenburg, die een punt zet achter zijn loopbaan.

“Pijnlijk,” vond Heitinga. “Het is voor ons allemaal een moeilijk seizoen, ook voor Edwin van der Sar. Hij doet ook heel veel goed. We moeten als club door de storm heen. Oplossingen vinden met elkaar, dat hangt niet van één persoon af.”

Er is buiten de club veel kritiek op het tussentijdse werk dat Heitinga levert, maar zoals gezegd boekt hij beduidend betere prestaties dan zijn voorganger, heeft hij de verdeelde selectie weer op een lijn gekregen en heeft hij een groot talent als Jorrel Hato gedurfd maar stapsgewijs in het basiselftal laten instromen. De 17-jarige centrale verdediger blonk uit tegen FC Utrecht. Hij stond aan de basis van het eerste (Steven Bergwijn) en het derde (Brian Brobbey) doelpunt van Ajax.

Heitinga: “Jorrel is rustig aan de bal, ziet de oplossingen. Hij durft initiatief te nemen, ook in de wedstrijden waar spanning op staat, zoals de bekerfinale of PSV uit. Hij is heel evenwichtig, net of hij er al tijden in staat. Prachtig dat je als club zo’n speler opleidt, al is wat hij nu laat zien uiteraard vooral zijn eigen verdienste.”

Heitinga oogst lof

Intern is ondertussen veel waardering voor de trainer-coach. Uit de spelersgroep klinken louter positieve geluiden over Heitinga. Zoals van Steven Bergwijn die zei ‘het plezier’ weer te hebben teruggevonden onder de trainer, die ‘veel met mij bezig is en me vertrouwen geeft’.

Met de inzet en de begeestering zit het wel snor. Davy Klaassen, opnieuw op de bank gehouden door Heitinga, viel sterk in en besliste het duel in de 90ste minuut met een fraaie treffer, een volley op aangeven van Mika Godts. Ook de 17-jarige Belg krijgt van Heitinga de kansen die horen bij de club die een naam heeft hoog te houden als opleidingsclub. ‘For the future’, luidt de slogan. En Heitinga geeft die smoel.

Toch weet hij nog altijd niet of hij volgend seizoen ook voor de groep staat. Hij richt zich op de laatste wedstrijd, uit tegen FC Twente. Welke League gaat het worden: Champions, Europa of Conference? Ajax heeft niet alles in eigen hand. “Je moet als beginnende trainer soms ook een beetje geluk hebben,” constateerde Heitinga na de zege op FC Utrecht. En dat geluk heeft hij tot nog toe niet aan zijn zijde gehad.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: