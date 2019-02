Ajax lijkt na de winterstop niet meer op Ajax

In Almelo leek Ajax een parodie van het elftal dat voor de winterstop nagenoeg onverslaanbaar leek in de eredivisie.



Net als tegen de competitiewedstrijden tegen sc Heerenveen (4-4) en Feyenoord (6-2) leverde de Ajacieden bijna een wanstaltige prestatie. De achterstand bij rust, door een doelpunt van Mo Osman leidde Heracles met 1-0, had nog groter kunnen zijn.



Waren de Ajacieden met hun hoofd al bij de wedstrijd tegen Real Madrid van komende woensdag?

Daar leek het bijna wel op, al is dat natuurlijk nooit een excuus. Sterker nog, voor Ajax is de competitie belangrijker dan de Champions League. Een ronde verder komen tegen de huidige winnaar, laat staan het miljoenentoernooi winnen, is bijna onmogelijk. Het laatste kampioenschap dateert al van vijf seizoenen geleden. En dat doet pijn.



Presteert Ajax vaker ondermaats voor een Europese wedstrijd?

Nee, zeker niet. Van de negen Europese wedstrijden die voorafgegaan werden door een competitiewedstrijd won Ajax er acht, de meeste ruim en ogenschijnlijk moeiteloos. Slechts een keer speelde Ajax gelijk en dat was uitgerekend tegen Heracles (1-1). Drie dagen later wonnen de Amsterdammer met 3-0 overtuigend van Standard Luik.



Hoe moeten we met terugwerkende kracht naar de overwinning op VVV kijken?

Voorlopig is die 6-0 een incident geweest. De wedstrijd in Almelo leek meer op de andere competitiewedstrijden van na de winteronderbreking. Het viel in Twente op dat de passing vooral slordig was, tegen Heerenveen en Feyenoord lag het meer aan de bereidheid om hard te werken om met de woorden van aanvoerder De Ligt te spreken. Dat leek nu iets meer aanwezig te zijn. Maar zoals voor de winterstop was het niet.



En Huntelaar, die zou toch zijn honderdste eredivisiedoelpunt voor Ajax maken?

Door de lichte blessure aan de knie van Kasper Dolberg startte Klaas-Jan Huntelaar in de spits. Pas ver in de tweede helft kreeg hij zijn eerste kans. Zijn inzet was niet overtuigend waardoor Heracles-keeper Blaswich simpel kon redden. Verder kwam de spits nauwelijks in het spel voor.