Ajax lijdt het meest onder het gemis van Erik ten Hag

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Xavi Simons

Ik zou kunnen beweren dat Simons de toekomst van het Nederlandse voetbal belichaamt, maar het moderne voetbal is de plaats niet meer om dergelijke absolute uitspraken te doen. De toekomst in het moderne voetbal is bijna per definitie ongewis. Wie Cruijff voor het eerst zag voetballen, Jansen en Van Hanegem, Van Basten en Gullit, Rijkaard en Koeman, zag behalve het talent op dat specifieke moment, een loopbaan voor zich die minstens een jaar of tien zou beslaan. Ook de eerste indrukken van Messi en Iniesta konden niet meer verbleken of vergelen als oude foto’s.

Om de een of andere reden is die zekerheid weggevallen. Bovengenoemde Nederlandse spelers hadden heus weleens een vormcrisis van een aantal maanden tot een half jaar, zonder dat ze kapot werden gemaakt door het dagelijkse gemekker van social media en talkshows. Ze waren niet dag in dag uit zichtbaar. (Rijkaard zag je helemaal nooit, behalve op het veld.)

De alomtegenwoordigheid van de nieuwe voetbalster kan vernietigend zijn. De mentale druk is immens. Het geld speelt zijn destructieve hoofdrol. Niet alleen zijn er clubs die alles kopen wat ze maar willen, vergeet ook niet dat Cruijff altijd een financiële drive heeft gehad, terwijl nu een voetballer met één toptransfer steenrijk is. Vervolgens zit hij na die toptransfer op de bank, want bij zijn nieuwe club vonden in dezelfde maand nog een paar toptransfers plaats. Een uitblinker op het EK 2020 was Kalvin Phillips. Waar is hij nu? Op de bank bij City. Waar is Gravenberch? Op de bank bij Bayern. Waar is Ziyech?

Dus: we moeten gaan leven in het hier en nu van het voetballen. In het hier en nu van het voetbal was Xavi Simons tegen Arsenal de beste man van het veld. Hij speelde als iemand van wie je vroeger meteen durfde te zeggen: deze jongen belichaamt de toekomst van het Nederlandse voetbal.

Een 6 voor Joey Veerman

Veerman maakte thuis tegen Arsenal een doelpunt dat we ‘vintage Veerman’ mogen noemen. Na afloop maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn gram kenbaar te maken over de beslissing van Louis van Gaal om hem niet te selecteren voor Qatar. Hij begreep er niks van. Het is aanbevelenswaardig dat er voetballers zijn die van hun hart geen moordkuil maken. Toch zouden ze in sommige gevallen beter op hun tong kunnen bijten. Hij had ook kunnen zeggen: ‘Mijn eigen situatie doet nu niet ter zake. We hebben net gewonnen van de koploper in Engeland. Ik heb gescoord. Ik ben blij.’

Een 8 voor Edson Álvarez

Álvarez stuurde in de 27ste minuut van de eerste helft twee spelers van Liverpool het bos in met een razendsnelle actie vol zelfvertrouwen, spelvreugde en zonder zichtbare wrok om de gemiste transfer naar Chelsea die van hem in één klap een multimiljonair zou hebben gemaakt. Dan volgend jaar maar, dacht hij. Trainers hebben het vaak over ‘compact staan’. Toch zag ik weer zo’n typische Ajaxcorner, afgeslagen natuurlijk, met zeven man voor de bal en wanhopig achteromkijkende, terugrennende voetballers. Ajax stond niet compact. Schreuder zit nog steeds vol wrok over de verkoop van Antony en Martinez. Natuurlijk lijdt Ajax onder het gemis van een aantal basisspelers, maar het meest lijdt Ajax onder het gemis van Erik ten Hag.