Ajax lijdt 8,1 miljoen euro verlies door coronapandemie

Ajax speelt een oefenwedstrijd tegen RKC in een lege Johan Cruyff Arena. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De netto-omzet van seizoen 2020/2021 bedraagt 125,2 miljoen euro. Dat is een daling van 37,1 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder - veroorzaakt door de coronamaatregelen. Het komt vooral door lagere opbrengsten als gevolg van spelen zonder publiek, schrijft de voetbalclub in een persbericht. De opbrengsten uit seizoenkaarten zijn gekelderd, van 11,7 miljoen euro naar 0,4 miljoen euro. Er werden 40.528 seizoenkaarten verstrekt.

Opvallend genoeg, ook door de sluiting van de fysieke winkels, zijn de opbrengsten uit merchandise juist gestegen: van 2,7 miljoen naar 21,6 miljoen euro. Ajax stelt dat dit voornamelijk komt door de herintroductie van het derde tenue. Dat tenue is een eerbetoon aan de Ajaxfans en hun gedeelde liefde voor reggaezanger Bob Marley en zijn iconische lied Three Little Birds.

Om te compenseren voor de verloren inkomsten deed Ajax een beroep op de NOW-subsidieregeling van de overheid. In totaal ging dit om een bedrag van 10,7 miljoen euro dat Ajax aan loonsubsidie ontving. De club benadrukt dat de steun louter bedoeld was voor personeel. Voor de spelers is geen aanvraag gedaan.

Transfers

De inkomsten uit transfers van spelers bedragen 86,1 miljoen euro, met name als gevolg van de transfers van Donny van de Beek naar Manchester United, Sergiño Dest naar FC Barcelona, Hakim Ziyech naar Chelsea en Lassina Traoré naar Shakhtar Donetsk.

Uit de ontvangen inkomsten door deelname aan de Champions League heeft Ajax een eenmalige solidariteitsbijdrage van 3 miljoen euro aan de Eredivisie gedaan voor verdere verdeling onder de niet Europees spelende clubs. Die afspraak werd gemaakt toen het seizoen 2019/20 voortijdig werd onderbroken door de coronacrisis en Ajax als koploper de Champions League in mocht.

Ook na afloop van het huidige seizoen verwacht Ajax verlies te draaien. De nog altijd voortdurende coronacrisis heeft een negatieve impact op de transfermarkt en hierdoor zijn de daarmee samenhangende resultaten lager dan vooraf verwacht. Alleen mogelijk lucratieve transfers of groot sportief succes kunnen een verlies afwenden.