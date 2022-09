Ajax lijdt 24,3 miljoen euro verlies: ‘Jaar vol contrast’

Ajax moest in de eerste helft van het vorige seizoen twaalf thuiswedstrijden zonder publiek of met beperkte aantallen toeschouwers spelen. Beeld ANP

Volgens de club heeft de coronacrisis ook afgelopen seizoen een ‘forse impact’ gehad op de financiële resultaten. Zo moest Ajax in de eerste helft van het seizoen twaalf thuiswedstrijden zonder publiek of met beperkte aantallen toeschouwers spelen, omdat het kabinet in november vorig jaar vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen besloot dat toeschouwers niet langer welkom waren bij sportwedstrijden.

‘Dat betekende een gemis aan inkomsten, maar belangrijker was het ontbreken van de steun en enthousiasme van onze supporters. Gelukkig konden we vanaf begin maart 2022 weer in een vol huis spelen,’ schrijft ceo Edwin van der Sar in het voorwoord van het jaarverslag van de club.

Transfermarkt

Ajax gaf vorig seizoen bovendien meer geld uit op de transfermarkt dan dat er binnenkwam. Dat leidde tot een verlies van bijna 25 miljoen euro. Volgens Van der Sar was er door de pandemie ‘relatief weinig beweging op de transfermarkt’. Maar in de zomer van dit jaar heeft er ‘een stevige correctie’ plaatsgevonden met een ‘bovengemiddeld aantal transacties’, aldus de ceo.

Ajax verwacht dit seizoen wel zwarte cijfers te schrijven, vooral dankzij heel wat financiële klappers afgelopen zomer op de transfermarkt. Zo gingen Antony en Lisandro Martínez voor gezamenlijk zo’n 160 miljoen euro naar Manchester United. Ook de transfers van Sébastien Haller, Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs vallen in het volgende boekjaar 2022-2023. Ajax krijgt daarnaast weer tientallen miljoenen binnen vanwege de deelname aan de Champions League.

‘Jaar vol contrast’

‘Voor Ajax was het seizoen 2021/2022 een jaar vol contrast,’ schrijft de club. ‘Met sportieve successen zoals het 36ste landskampioenschap en een unieke achttien punten uit zes wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Daar tegenover stonden de aanhoudende beperkende maatregelen door de coronacrisis en het plotselinge vertrek van Marc Overmars.’

Technisch directeur Marc Overmars werd door verschillende vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en verliet hierop de club. ‘Het belangrijkste dat sindsdien is gebeurd, is het uitvoeren van een onderzoek door een extern bureau en het installeren van de begeleidingscommissie,’ zegt Van der Sar. ‘Deze commissie is in opdracht van de raad van commissarissen aan de slag gegaan en heeft onder andere een belangrijke adviesfunctie waar het gaat om een veiliger werk- en sportklimaat.”

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: