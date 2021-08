Ajax liet zich verleiden tot vechtduel tegen FC Twente

Beeld ANP

Net als vorig seizoen bracht Ajax zichzelf onnodig in de problemen in Enschede. Toen was daar echter pinchhitter Klaas-Jan Huntelaar die met twee goals in de slotminuten de schade wist te voorkomen. Maar Huntelaar is er niet meer en de pinchhitter in deze wedstrijd, de Braziliaan Danilo, kon het kunststukje van Huntelaar niet herhalen. Hij was er in de 95ste minuut wel héél dicht bij. Hij kopte een voorzet van Noussair Mazraoui goed in, maar doelman Lars Ünnerstal kreeg nog net een handje achter de bal.

Ajax moest diep gaan in de Grolsch Veste om zich FC Twente van het lijf te houden. De regerend kampioen probeerde de 1-0 voorsprong (52ste minuut) over de streep trekken, maar had het nakijken toen Pröpper een paar minuten voor tijd verwoestend uithaalde met links.

Provoceren

Ajax kreeg nooit echt controle over de wedstrijd. FC Twente wilde er een gevecht van maken in de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Ajax moest mee in het fysieke spel en deed dat ook - de Argentijn Lisandro Martínez en de Mexicaan Edson Álvarez voorop. Het had zijn weerslag op de technische uitvoering. Voor FC Twente lag de intensiteit te hoog om ook nog de verfijning te hebben in de kleine ruimte. Ajax kon daar iets beter mee overweg, al moest het doelgevaar wel uit de tweede en derde lijn komen.

Rechtsback Mazraoui was Ajax’ beste aanvaller. De twee kopkansen die de ploeg vlak voor rust kreeg, waren ook voor verdedigers. Martínez kopte over, de inzet van Álvarez werd stijlvol gepareerd door doelman Lars Ünnerstal.

Ajax wilde zich niet de kaas van het brood laten eten door een tegenstander die de rand van het toelaatbare opzocht, maar liet zich voor rust ook provoceren. Davy Klaassen (bij Giovanni Troupée) en Álvarez (versus Michal Sadilek) raakten hun opponent met een zwaaiende arm op het hoofd, terwijl de bal al uit de buurt was. Scheidsrechter Higler gaf geel aan Klaassen, Álvarez ging vrijuit. De videoarbiter zag geen reden Higler op de vingers te tikken voor die beslissingen.

Het is eerder opgemerkt: Ajax zal de titel dit seizoen met hand en tand moeten verdedigen. PSV en ook Feyenoord zijn fris uit de zomerstop gekomen. FC Groningen en FC Utrecht zijn stevige subtoppers en ook FC Twente wil zich mengen in de strijd om Europees voetbal.

De club heeft flink geïnvesteerd in de selectie. Een van de nieuwkomers, Michel Vlap, gehuurd van Anderlecht, kreeg kort na rust een grote kans FC Twente op voorsprong te zetten. De voorzet van Queensy Menig was op maat. De timing van Vlap was echter beroerd; hij raakte de bal maar half.

De rekening voor die misser volgde een paar minuten later. En weer stond een verdediger aan de basis van een gevaarlijk aanval, die ditmaal wel een treffer opleverde. Dusan Tadic en Daley Blind vonden elkaar dichtbij de Twentse achterlijn. Linksback Blind zette de defensie met een schijntrap op het verkeerde been, waarna zijn voorzet via het been van verdediger Robin Pröpper tegen de paal rolde. De rebound was voor spits Sébastien Haller: 0-1.

Ajax had zijn beste spelers tegen FC Twente dus niet voorin. Haller werkte zich een slag in de rondte, won veel duels, maar werd nauwelijks in stelling gebracht. Al had hij een fraaie voorzet van Mazraoui in de 64ste minuut moeten verzilveren; de spits kopte naast.

Gevoelige klap

Steven Berghuis was de zwakste aanvaller aan Ajaxzijde. De rechtsbuiten viel naarmate de wedstrijd vorderde steeds verder terug. Na ruim een uur werd hij vervangen door Antony, die net is teruggekeerd van de Olympische Spelen maar die zijn landgenoot David Neres kennelijk alweer voorbij is in de pikorde.

Antony kon het verschil niet maken, maar Ajax leek de drie punten met kunst- en vliegwerk mee te nemen naar Amsterdam. Het laatste woord was echter aan Robin Pröpper, die Ajax op de valreep een gevoelige klap toediende.