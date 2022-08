Ajax legt transfervrije middenvelder Florian Grillitsch vast

Florian Grillitsch heeft bij Ajax getekend tot zomer 2023, met de optie voor nog een jaar. Beeld DeFodi Images via Getty Images

De verdedigende middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2023 in Amsterdam met de optie voor nog een jaar. Met het vastleggen van Grillitsch troeft Ajax onder meer Feyenoord af, dat ook interesse had in de Oostenrijker.

Grillitsch speelde de afgelopen jaren voor Werder Bremen en Hoffenheim in de Bundesliga. Ook is hij een vaste waarde van de Oostenrijkse selectie, waar hij tot nu toe 27 interlands speelde.

Ocampos

Ajax is op de laatste dag van de transfermarkt nog volop actief. Dinsdag hoopte het Lucas Ocampos van Sevilla te contracteren, maar die transfer werd op het laatste moment door de Raad van Commissarissen van Ajax tegengehouden. Of er nog meer nieuwe spelers aan de selectie van de Amsterdammers worden toegevoegd is nog onzeker. De deadline voor de transfermarkt voor clubs uit de Eredivisie is op 1 september. In andere landen sluit de markt een dag later.

