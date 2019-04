Ajax legt druk bij PSV na overwinning bij FC Emmen

Ajax gaat na 1.061 dagen in elk geval voor even weer aan kop van de eredivisie. De Amsterdammers hebben 68 punten. PSV (67) komt donderdag nog in actie in de 28ste speelronde, thuis tegen PEC Zwolle.



Dat is donderdagochtend niet lekker wakker worden voor de PSV'ers.

Het is wel een mentale drempel die de club moet nemen, zeker na de 3-1 nederlaag die PSV zondag in Amsterdam leed tegen tien Ajacieden. Als je al het hele seizoen bovenaan staat, wil je die voorsprong in het zicht van de haven niet verliezen.



Was dat tussen 2011 en 2014 niet hetzelfde liedje, toen Ajax vier keer op rij kampioen werd na een inhaalrace?

Klopt. Ajax staat sinds de eeuwwisseling halverwege de competitie sowieso zelden bovenaan. Onder trainer Frank de Boer repareerde Ajax de schade dus vier seizoenen op rij. In het seizoen 2010-2011 was de achterstand op PSV 6 punten (en op FC Twente 5). Een jaar later maakte Ajax na de winterstop 8 punten goed op PSV. In 2013 ging PSV ruim over de helft van de competitie nog 3 punten voor. In 2014 pakte Ajax in speelronde 18 de koppositie over van PSV.



Ajax werkte in Emmen ook nog een beetje aan het doelsaldo.

Een beetje inderdaad. Dat doelsaldo is nu plus 10 ten opzichte van PSV. Een 'extra punt' zou Johan Cruijff zeggen.



Was Ajax scherp in Emmen?

Eigenlijk niet. De ploeg begon weinig geïnspireerd aan het midweekse potje op kunstgras, een snelle combinatie in de negende minuut tussen Klaas-Jan Huntelaar en Donny van de Beek (0-1) daargelaten. Maar Ajax sloeg vlak voor en vlak na rust genadeloos toe uit een vrije trap. Met die 3-0 voorsprong was het fijn voetballen voor de Amsterdammers.



Dan valt 5-2 nog mee, of tegen eigenlijk.

Het ritme werd na de 5-0 gebroken door een kolderieke actie van keeper Andre Onana, die een terugspeelbal van Nicolás Tagliafico verkeerd taxeerde. Na dat eigen doelpunt kreeg Ajax nog wel kansen om zelf te scoren, maar de enige die nog scherp was, was Emmen-spits Jafar Arias (5-2).