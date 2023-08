Ajax legt Deense rechtsback Anton Gaaei vast voor vijf seizoenen

Beeld Getty

Ajax was op zoek naar een vervanger van de Mexicaan Jorge Sánchez, die vorig seizoen niet overtuigde. Devyne Rensch is op dit moment de eerste rechtsback van de Amsterdammers. “Devyne is voor mij nu de nummer 1, maar hij is een concurrent. We hebben op elke positie twee of drie spelers nodig,” zegt Sven Mislintat over Gaaei. De technisch directeur omschrijft hem als jong en sterk, met veel loopvermogen en een goede voorzet.

Gaaei is een aanvallend ingestelde back, zegt hij op de site van Ajax. ‘In de eerste plaats ben ik een rechtsachter, maar ik hou ook van aanvallen. Ik kom graag mee op en heb veel inhoud. Ik geef graag voorzetten en als ik de kans krijg, schiet ik graag.’ Gaaei kijkt ernaar uit om te beginnen. ‘Vanaf het moment dat ik hoorde dat Ajax interesse had, kon ik aan geen andere club meer denken. Het is een van de grootste clubs van Europa.’

Gaaei is de tweede verdediger die deze transferperiode door Ajax is vastgelegd. De Amsterdammers namen eerder de Kroaat Jakov Medic over van de Duitse club FC St. Pauli. Ajax wil ook nog Josip Sutalo kopen van Dinamo Zagreb.

Woensdag verzekerde Ajax zich al van de komst van aanvaller Chuba Akpom.

