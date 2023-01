Ajax leeft vol zorgen toe naar kraker tegen FC Twente, ook na simpele overwinning in Den Bosch

Owen Wijndal ziet de bal op FC Den Boschkeeper Wouter van der Steen afkomen. Beeld ANP

In zijn jacht op eerherstel met Ajax wordt Schreuder in het nieuwe jaar geteisterd door absenties. Die houden vooral verband met het griepvirus dat rondwaart in Nederland. Tegen NEC (1-1) ontbraken Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus al. Daar kwamen tegen FC Den Bosch (0-2) ook basisspelers Jurriën Timber en Edson Álvarez bij. “We hopen er één of twee van hen weer bij te hebben tegen Twente,” stelde Schreuder, die er ook rekening mee houdt dat Brian Brobbey (schouder) er zaterdag weer kan zijn.

Tegenover de afwezigheid van vijf zieke WK-gangers, stond de entree van een kersverse wereldkampioen. Gerónimo Rulli werd vorige week door Ajax voor zo’n tien miljoen euro overgenomen van Villarreal. Kort daarna hintte Schreuder erop dat de tweede doelman van Argentinië naar Amsterdam was gehaald als eerste keeper. Zijn rustige vuurdoop beleefde Rulli in Den Bosch, ook om hem na een paar maanden weer van wedstrijdritme te voorzien.

Owen Wijndal

Schreuder zei maandag gesprekken te hebben gevoerd met Remko Pasveer, die zelfs na de presentatie van Rulli nog niks over de gewijzigde pikorde te horen zou hebben gekregen. Dat gesprek was volgens de coach ‘supervolwassen’, maar verder wilde hij er niet op ingaan, en evenmin op de inhoud van de conversatie met Owen Wijndal. Wel zei hij: “Als je heel talentvol bent en we halen jou, mag je wel meer laten zien. Dat weet hij ook. Hij moet gewoon die linkerkant domineren. Dat mag hij ook weer laten zien.”

De reserverol van Wijndal is opmerkelijk, aangezien Schreuder hem voor het WK nog de voorkeur gaf boven Daley Blind. Wijndal trainde door in Amsterdam, maar nam ondanks de vechtscheiding van Ajax met zijn grootste concurrent weer plaats op de bank. Zijn optreden in Brabant was voor trainer en achterban niet bepaald geruststellend. Tegen de nummer zestien van de eerste divisie fungeerde Wijndal als een veredelde linksbuiten, die, naast een defensieve ketser voor rust, vooral aan de bal veel tijd nodig had om Kenneth Taylor en Dusan Tadic aan of vrij te spelen.

Ondanks de (nog) afwezige automatismen met Wijndal wisten die laatste twee Ajax wel naar de achtste finale te duwen. Daar had vooral Taylor, met twee gemiste kansen zondag nog de schlemiel tegen NEC, een groot aandeel in. De van de griep herstelde middenvelder versierde de penalty waaruit Tadic Ajax na twintig minuten op voorsprong ramde, om vervolgens kort na rust zelf de beslissende 0-2 met rechts hard binnen te schuiven.

Jeugdig elan

Taylor toonde zich klaar voor de kraker tegen het stugge Twente, zoals ook rasvoetballer Kian Fitz-Jim een goede indruk maakte en Francisco Conceição het gehavende Ajax weer van jeugdig elan en bravoure voorzag. De zorgen van Schreuder zitten in zijn weken van de waarheid bij Ajax vooral in de defensie. Daar is de spoeling dun en zag hij zijn ploeg voor rust in de omschakeling weer een paar keer kwetsbaar ogen, ondanks reparatiewerkzaamheden in de winterstop. Dat Calvin Bassey aan de bal oplossingen niet zag en Jorge Sanchez in de tweede helft een paar keer te kakken werd gezet door Sebastiaan van Bakel, was voor de coach ook niet nieuw.

Daarom ook zal de onder vuur liggende coach vooral hopen op een spoedig herstel van vaste waarden Jurriën Timber en Edson Álvarez. Dat Ajax voor het eerst in liefst vier maanden zonder tegentreffer van het veld stapte, doet daar niets aan af.