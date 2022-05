Ajax landskampioen: de belangrijkste momenten van dit seizoen op een rij

Het was een memorabel seizoen voor landskampioen Ajax, in meerdere opzichten. Bijgaand een impressie van belangrijke momenten.

Brian Brobbey, uit tegen PSV, op 23 januari, na het maken van de belangrijke 0-1. Hij is dan al geblesseerd aan zijn knie, en moet zich meteen laten vervangen. Brobbey wordt voor een half jaar gehuurd van RB Leipzig en met zijn goals (zoals de winnende in de slotfase tegen NEC) speelt hij een belangrijke rol in de titelrace.

Beeld Maurice van Steen/ANP

Antony zet de Johan Cruijff Arena in vuur en vlam door Ajax vlak voor tijd naar een 3-2 zege te schieten in de klassieker tegen Feyenoord, op 20 maart. De Braziliaan gaat helemaal los. “Als je door Benfica wordt uitgeschakeld in de Champions League en je maakt vier dagen later het winnende doelpunt tegen de grote rivaal Feyenoord geeft dat veel emotie.”

Beeld Getty Images

Sébastien Haller, hier tijdens de thuiswedstrijd tegen Benfica, op 15 maart. Topscorer in de Champions League met 11 goals, topscorer in de eredivisie. Toch is er ook twijfel over de Ivoriaan, die de moeilijkste positie bekleedt in de speelwijze van Ajax: in Amsterdam wordt een spits nooit alleen langs de doelpuntenmeetlat gelegd.

Beeld Getty Images

Jurriën Timber, de meest constante speler van het seizoen. Defensief ijzersterk, maar in moeilijke tijden ook voorin te vinden. Tegen Willem II op 19 februari helpt hij Ajax in de slotminuten naar de 1-0 overwinning.

Beeld AFP

“Hiervoor ben ik naar Ajax gekomen,” zegt Steven Berghuis na de geweldige groepsfase van Ajax in de Champions League. Zijn transfer van Feyenoord naar Ajax is beladen, hij wordt zelfs met de dood bedreigd. Na een sterk begin valt hij na de winterstop terug, maar ook zijn handtekening staat onder het kampioenschap.

Beeld Maurice van Steen/ANP

Dusan Tadic tijdens de door Ajax verloren bekerfinale tegen PSV (1-2), op 17 april in de Kuip in Rotterdam.

Beeld Getty Images

Teleurstelling bij Antony na de uitschakeling voor de kwartfinale van de Champions League, thuis tegen Benfica (0-1), 15 maart.

Beeld ANP

(vlnr) Dusan Tadic, Daley Blind, Lisandro Martínez, Davy Klaassen, David Neres en Ryan Gravenberch vieren de overwinning in de Champions Leaguewedstrijd tegen Borussia Dortmund, 3 november in Dortmund (1-3).

Beeld Pro Shots/Jasper Ruhe

Op 6 februari stapt technisch directeur Marc Overmars op bij Ajax vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een andere oud-speler, Klaas-Jan Huntelaar (hier met Dusan Tadic), neemt met Gerry Hamstra de taken van Overmars op zich.

Ajax verliest op 15 maart met 0-1 van Benfica in de Champions League door een kopdoelpunt van spits Darwin Núñez. Het kost Ajax een plek in de kwartfinales. Beeld Getty Images