Ajax laat zich niet drie keer van scoren afhouden en herovert koppositie

Beeld ANP

De maker van de 0-1 in Brabant was Sébastien Haller, topscorer van de Amsterdammers. Het was zijn achtste van de competitie. In de Champions League staat de teller van de Frans-Ivoriaanse spits ook al op 7. Toch was ook Haller er de laatste twee duels niet in geslaagd te scoren. Twee keer op rij, tegen Heracles en Go Ahead Eagles, werd het 0-0; het kostte Ajax dure punten in de titelrace.

Antony

Trainer Erik ten Hag kreeg zijn elftal in Waalwijk weer op de rails. Geholpen vermoedelijk door de overwinningen van zowel PSV (2-0 tegen Vitesse) als Feyenoord (4-0 PEC), de voornaamste en waarschijnlijk ook enige concurrenten in de eredivisie. Ajax was tegen RKC onmiddellijk bij de les. Er zat meer snelheid en meer gif in het spel dan de laatste weken. Vooral Antony, flink bekritiseerd voor zijn recente optredens op de Nederlandse velden, had het op zijn heupen. Tegenstander Luuk Wouters kreeg geen vat op de Braziliaanse dribbelaar.

De naam Antony was overigens niet in de statistieken terug te vinden. Dusan Tadic was de aangever van het openingsdoelpunt in de zeventiende minuut. Haller knikte met zijn hoofd beheerst raak in de verre hoek. Tadic had Servië een week geleden nog aan een WK-ticket geholpen met een goal en een assist in de met 2-1 gewonnen interland tegen Portugal.

De linksbuiten had RKC nauwelijks tien minuten later nog een opdoffer kunnen geven, maar na knap voorbereidend werk van Daley Blind en Haller liep Tadic zich vast op keeper Etienne Vaessen. Aan de andere kant onderscheidde ook Remko Pasveer zich weer eens. Bij een van de spaarzame geslaagde counters had de Ajaxgoalie een geweldige reflex op een kopbal van Michiel Kramer.

Tweede treffer

Een tweede treffer van Ajax kon niet uitblijven. Blind en Tadic vonden elkaar opnieuw in een vlotte combinatie, waarna Blind de bal voor de voeten schoof van Steven Berghuis, die een leeg doel voor zich had. Berghuis was tegen RKC teruggekeerd in het basiselftal na een blessure. Hij kreeg de voorkeur boven Davy Klaassen en beloonde het vertrouwen met een goal.

Berghuis eiste na rust nadrukkelijker een hoofdrol op. Zijn assist op Antony werd hem ontnomen door de var omdat de Braziliaan buitenspel stond toen hij scoorde. De 0-3 maakte Berghuis uiteindelijk zelf maar. Haller schoot hard op doel, Vaessen redde bekwaam, maar de rebound was een prooi voor de aanvallende middenvelder.

Ten Hag kon wat wisselingen doorvoeren. Klaassen kwam voor Berghuis, Tadic en Antony werden afgelost door Mohamed Daramy en David Neres. Voor RKC-linksback Wouters veranderde er niet veel. Ook de gretige Neres kon hij geen weerstand bieden. Ajax prikte er in de slotfase nog twee doelpunten bij. Jurriën Timber en, opnieuw, Haller passeerden Vaessen met een onhoudbaar schot.

