Ajax laat weer punten liggen in Utrecht

Voor supporters van FC Utrecht zijn de duels met Ajax de belangrijkste wedstrijden van het jaar. De achterban werd gisteren blij verrast door een belofte van Zakaria Labyad. De aanvaller, begeerd door Ajax, stelde onomwonden dat hij deze transferperiode niet naar een andere club zal vertrekken. "Ik blijf bij FC Utrecht."



Tegelijkertijd, 30 kilometer verderop, legde Ten Hag uit dat het lastig is de selectie te versterken in de wintermaanden. "Veel voetballers en clubs staan niet te springen om midden in het seizoen mee te werken aan een transfer. Het liefst had ik Amin Younes dan ook gehouden."



Volgens de trainer denkt directeur spelers­beleid Marc Overmars daar hetzelfde over en tóch verkast linksbuiten Younes voor 5 miljoen euro naar Napoli. Ten Hag: "Als een voetballer in zijn hoofd heeft dat hij wil vertrekken, is hij daar moeilijk van af te brengen."



Groei in de defensie

In de ideale situatie woedt op alle posities in het elftal van Ten Hag een hevige concurrentiestrijd. Met de komst van de Argentijnse linksback Nicolás Tagliafico en rechtsback Rasmus Nissen Kristensen zijn de defensieve mogelijkheden in elk geval gegroeid. Tagliafico liet vorige week bij zijn debuut tegen Feyenoord een prima indruk achter.



Kristensen (20) maakt zondag wellicht deel uit van de selectie tegen Utrecht, maar een basisplaats lijkt ver weg: op zijn plek speelt aanvoerder Joël Veltman. Ten Hag omschrijft de Deen als fysiek en mentaal sterk. "Hij is opgeleid als middenvelder maar in het eerste elftal van Midtjylland speelde hij achterin op de flank, met veel power naar voren."



Kristensen treft bij Ajax zijn landgenoot Lasse Schöne, maar die kende de twaalf jaar jongere verdediger niet. "Alleen van naam, omdat Rasmus speler is van de Deense nationale ploeg onder 21 jaar. Maar het Deense competitievoetbal volg ik niet op de voet. Wat hij Ajax te bieden heeft, is afwachten. Hij is een stevige gozer die graag mee ten aanval trekt. Hij heeft nu twee keer met ons meegetraind, maar dat waren tactische trainingen dus dan kun je niet echt goed zien wat iemand in zijn mars heeft."



Tactische trainingen

Die tactische trainingen zijn volgens middenvelder Schöne nodig om spelers bekend te maken met de ideeën van de nieuwe trainer. "Want veel dingen in ons spel en in de opstelling zijn misschien hetzelfde gebleven, elke trainer heeft zijn eigen visie en die moet Erik ten Hag toch stapje voor stapje naar voren brengen."



De twee weken voorbereidingstijd op de klassieker waren kort. Het plan en het doel (winst) voor die wedstrijd waren duidelijk. Schöne: "Ik hoorde na afloop veel kritische geluiden over het niveau. Typisch Nederlands, zeg ik dan als Deen die hier al een tijdje rondloopt. Ik bedoel, ik ben ook een liefhebber, maar om een vermakelijke wedstrijd te krijgen heb je twee teams nodig."



"Als één team inzakt, geen druk zet en alleen maar wil tegenhouden, lukt dat niet. En als ik dan kijk naar ons eigen spel: we zijn geen moment in de problemen geweest tegen de kampioen van vorig seizoen. We moesten winnen om in het spoor te blijven van PSV en dat hebben we overtuigend gedaan."



Lastige klip

Aan Ten Hag de taak om Ajax in de kampioensstrijd met PSV ook langs de tweede lastige klip te loodsen. Twee maanden geleden was hij als trainer van FC Utrecht nog met 2-1 de baas in de Johan Cruijff Arena. "Maar Utrecht heeft nu een andere trainer, en Ajax trouwens ook."



Of Ten Hag zijn voordeel kan doen met zijn kennis van de tegenstander? "Ik ken alle spelers, ik ken de meeste stafleden. Ik weet wat in hun hoofden omgaat, maar wat deel ik daarvan met mijn eigen spelers en wat niet? Ik moet hen niet overvoeren met informatie. Bovendien, we zijn Ajax, we gaan uit van eigen kracht."



Vleugelaanvallers

Aanvallend is de spoeling op de flanken bij Ajax daardoor uiterst dun. En hoe belangrijk vleugelaanvallers in het spel van Ajax (kunnen) zijn, werd duidelijk in de laatste zeven competitiewedstrijden die Ajax voor de winterstop speelde. Justin Kluivert scoorde daarin vijf maal en leverde één assist, David Neres maakte er drie en bereidde zes goals voor. Tegen Feyenoord bleven ze echter allebei onder hun niveau.



Over de spelers die achter Kluivert en Neres zitten, zoals Dennis Johnsen of jeugdspelers Noa Lang en Ché Nunnely, zegt Ten Hag: "Ik ben te kort bij deze club om een afgerond oordeel te hebben over die jongens. Ajax heeft een goede naam als opleidingsclub, maar of zij goed genoeg zijn om al een rol te kunnen spelen in het eerste elftal moet blijken."