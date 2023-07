Ajax laat oog vallen op snelle Armeense dribbelaar Spertsyan

Eduard Spertsyan tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Wales en Armenië, op 16 juni 2023 in Cardiff. Beeld Getty Images

De interesse in de speler van het Russische FK Krasnodar is niet nieuw, maar technisch directeur Sven Mislintat heeft na de transfer van Jurriën Timber nu ook financiële armslag om te onderhandelen. De technisch directeur heeft inmiddels bij Krasnodar al een bod op Spertsyan gedaan, maar het verschil tussen vraag (15 miljoen euro) en aanbod (naar verluidt 9 miljoen plus een aantal bonussen) is nog wezenlijk.

Mislintat schaakt momenteel op meerdere borden tegelijk. Trainer Maurice Steijn gaf na de oefenwedstrijd tegen Anderlecht (3-0 nederlaag) aan dat zijn selectie vier versterkingen behoeft om mee te kunnen doen om het kampioenschap.

Hij acht de komst van twee verdedigers (een vervanger voor Timber en een linksback), een middenvelder en een spits noodzakelijk. “Met een aantal spelers zijn we dicht bij een akkoord,” zei Steijn. “Ik hoop dat er snel zaken concreet worden.”

Speler van het jaar

Spertsyan is een aanvallende middenvelder, en geldt als een van de beste spelers in de Russische competitie. FK Krasnodar staat open voor een transfer van Spertsyan, die nog tot medio 2026 onder contract staat.

Ajax verloor met Dusan Tadic de meest waardevolle aanvaller in de eredivisie van de afgelopen seizoenen. Spertsyan kan als nummer 10 ook goede cijfers overleggen: in 74 duels voor Krasnodar scoorde hij zeventien keer en gaf hij tien assists. In 2022 werd hij verkozen tot speler van het jaar in Rusland.

Spertsyan is een snelle, rechtsbenige dribbelaar die ook op de vleugel zou kunnen spelen. Vooral op rechts kan Ajax wel een extra speler gebruiken. Mohammed Kudus is daar eerste keus, maar de Ghanees hoopt ook op een transfer deze zomer.

