Ajax laat koppositie liggen na krankzinnig duel Heerenveen

Al voor de aftrap was het feest in de Johan Cruijff ArenA, toen op de grote schermen de uitslag van FC Emmen - PSV verscheen. Het bericht zorgde voor lachende gezichten op de tribunes én op het veld, waar de Ajacieden bezig waren aan hun warming-up.



Daarin haakte wel keeper André Onana af. Hij stond aanvankelijk in de basisopstelling, maar bleek toch niet fit genoeg om te starten en werd vervangen door Kostas Lamprou.



Vrij inschieten

In de wetenschap dat Ajax voor het eerst sinds 8 mei 2016 weer aan kop kon komen, rekende het publiek op een stormloop. De thuisploeg startte echter mat. Toch kwam de ploeg van Ten Hag in de dertiende minuut op voorsprong via Dusan Tadic, die op aangeven van Lasse Schöne vrij kon inschieten. Een minuut later kwam Heerenveen, met Stijn Schaars na ruim negen maanden afwezigheid terug in de basis, weer op gelijke hoogte via Sam Lammers.



Met een fraaie dieptepass leidde Daley Blind de 2-1 in, weer van Tadic. De Serviër rondde een combinatie met Hakim Ziyech af met een stift over keeper Warner Hahn. Toen Matthijs de Ligt even later via het hoofd van Pelle van Amersfoort de 3-1 inkopte, na mistasten in de lucht van Hahn, leek de wedstrijd al gespeeld.



Zwak verdedigen

Tadic kon kort voor rust zijn hattrick compleet maken, maar hij schoot een strafschop tegen de benen van Hahn. Het bleek een dure misser, want in het eerste kwartier na rust kwam Heerenveen langszij via doelpunten van Lammers en Mitchell van Bergen, die profiteerden van zwak verdedigen van Ajax.



De thuisclub zette weer aan en kreeg volop kansen. Zo raakte Ziyech uit een vrije trap de paal. Invaller Klaas-Jan Huntelaar scoorde in de slotfase wel, enkele minuten nadat Ajax was ontsnapt aan een strafschop toen Lammers door Lamprou onderuit was gelopen. De eerste plek lonkte, maar in de extra tijd tikte Pierie de 4-4 binnen.