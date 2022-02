Ajax laat in turbulente week geen spaan heel van Vitesse en bekert door

Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Erik ten Hag vond het moeilijk zich weer op te richten na het vertrek van technisch directeur Overmars, die zich binnen de club schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De trainer vertelde er in de aanloop naar het duel met Vitesse openhartig over: “Ik was totaal verbijsterd. Dit is rampzalig. Vooral voor de vrouwen, de gedupeerden. Daar heb ik het moeilijk mee. Ik trek me dan vaak terug, heb minder energie.”

Ten Hag was niet de enige. De club hing een paar dagen in de touwen. Veel medewerkers van Ajax maakten ook woensdag nog een aangeslagen indruk. Op de tribunes viel de naam van de diep gevallen directeur een paar keer, niet luidkeels, maar wel duidelijk hoorbaar: ‘Overmars wie kent hem niet, Overmars is een echte Ajacied’.

De Johan Cruijff Arena was ook tegen Vitesse slechts voor een derde gevuld. Een sober decor waarin Ajax moest trachten de goede lijn van de laatste weken door te trekken. “We zijn een voetbalclub, met de ploeg moeten we gefocust blijven op de prestatie,” zei Ten Hag, misschien ten overvloede, maar toch; er was nogal wat gebeurd de voorbije dagen.

Hij werd op zijn wenken bediend door een van de grootste talenten in zijn selectie: Antony Matheus dos Santos, 21 jaar pas, maar een ster in wording. Zijn directe tegenstander, linksback Maximilian Wittek van Vitesse, moest al snel capituleren. Aan Antony was geen moment af te zien dat Ajax sinds zondagavond laat in een vrijwel permanente wervelstorm verkeert.

Zijn eerste doelgerichte was meteen raak. Via Dusan Tadic werd Antony in een counter vrijgespeeld, net over de middenlijn. Het gemak waarmee hij de bal in de loop meenam en versnelde richting het Vitesse-doel verraadde zijn klasse. De afronding, beheerst, een schuiver in de verre hoek, was niet eenvoudig, maar Antony laat het er makkelijk uitzien.

Achteloos tikte de straatvoetballer het balletje even later tussen de benen door van Wittek. Het was de opmaat naar de 2-0. Met een listige voetbeweging zette Davy Klaassen spits Sébastien Haller vrij voor doelman Jeroen Houwen. De topscorer werkte genadeloos af.

Met de halve finale van het bekertoernooi binnen bereik had Ten Hag tegen Vitesse voor zijn sterkste elftal gekozen. Klaassen had opnieuw een basisplaats als vervanger van de zieke Ryan Gravenberch. Devyne Rensch speelde rechtsback, op de plek van de afwezige Noussair Mazraoui. Ajax had geen enkele moeite met de opponent, die gehavend aantrad zonder de geschorste Loïs Openda en Jacob Rasmussen.

Vooral verdediger Rasmussen werd door de Arnhemmers gemist. Kort na rust liet Tomás Hájek zich in een duel met Haller wel erg simpel opzijzetten. De spits werkte een voorzet van Tadic van dichtbij langs Houwen. De 4-0 maakte Tadic zelf. De aanvoerder mikte een vrije trap van een meter of twintig fraai in de bovenhoek.

Daarna nam Antony de show weer over. Met een doelpunt, de 5-0, waar hij patent op heeft. Hij dribbelt met de bal aan de voet vanaf rechts het strafschopgebied in, dreigt met een actie en krult dan ineens met links de bal in de verre hoek. Elke keeper weet diep in zijn hart wel wat gaat gebeuren, maar de meesten zijn uiteindelijk toch kansloos.

Ajax heeft goud in handen met Antony, die vorige week tegen Paraguay nog op identieke wijze scoorde voor Brazilië. Het talent uit de favelas van Sao Paulo wordt in deze selectie, onder Ten Hag, met de week beter. De hele ploeg is in uitstekende vorm sinds de winterstop. Afgaande op de voorstelling tegen Vitesse heeft de roemloze aftocht van directeur Overmars daar geen invloed op.

