Ajax laat geen spaan heel van PSV

De topper in de eredivisie, Ajax-PSV, stak technisch wel af bij de topper in Groep C van de Champions League: Ajax-Borussia Dortmund. Ajax was minder scherp in de passing en in het positiespel dan afgelopen dinsdag, maar liet uiteindelijk geen spaan heel van de belangrijkste concurrent in de titelstrijd.

PSV miste de geblesseerde flankspelers Noni Madueke en Cody Gakpo. Trainer Roger Schmidt koos voor een tweemansvoorhoede met Carlos Vinícius en Eran Zahavi. Dat duo had Ajax in de eerste tien minuten van het duel pijn kunnen doen, maar keeper Remko Pasveer is in goeden doen. Hij keerde een kopbal van Vinícius en een schot uit de draai van Zahavi. Ajax liet zich de kaas van het brood eten in de openingsfase.

PSV begon nog wel fris aan de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena, ook al had de ploeg twee dagen minder rust gehad dan Ajax na de Europese verplichtingen. PSV kreeg donderdag tegen AS Monaco ook nog eens een mentale opdoffer te verwerken – de Fransen maakten vlak voor tijd de winnende treffer: 1-2.

Tandem Blind en Tadic

Ajax trad aan met dezelfde elf die dinsdag Borussia Dortmund alle hoeken van het stadion hadden laten zien. Het spel was nu in het eerste uur een stuk slordiger. Ajax kon echter opnieuw terugvallen op een sterke tandem aan de linkerkant. Het samenspel tussen Daley Blind en Dusan Tadic was PSV soms te gortig. Het leidde na negentien minuten tot de 1-0. Steven Berghuis, die wederom de voorkeur kreeg boven Davy Klaassen, schoot van dichtbij raak na een fijne combinatie tussen Blind en Tadic. De voorzet van de Serviër was op maat.

Berghuis had pal voor rust ook de 2-0 moeten maken. Nu was het Blind die de aanvallende middenvelder een vrije kans bood – na een subtiele een-twee met Tadic – maar Berghuis kopte op de rug van ploeggenoot Sébastien Haller.

Ajax had in eerste instantie moeite met de speelwijze van PSV. Anders dan tegen Dortmund kregen de Amsterdammers lang niet altijd goed druk op de bal. De beslissing viel echter kort na rust, in de 56ste minuut om precies te zijn. Een corner van Tadic werd door Haller vakkundig achter doelman Joël Drommel gekopt. De spits sprong hoger en had een betere timing dan Marco van Ginkel en André Ramalho.

100ste goal Tadic

Het rendement van Haller voor Ajax is groot. Hij begon in januari van dit jaar met een assist op Antony in zijn eerste wedstrijd tegen PSV (2-2). Hij herhaalde dat kunstje zondag na zijn belangrijke doelpunt. De international van Ivoorkust werd met een leep balletje van Blind op pad gestuurd. Haller bleef sterk op de been en behield het overzicht: Antony had vervolgens de hoek voor het uitzoeken (3-0). Haller staat nu na 37 wedstrijden voor Ajax op 26 goals en 12 assists.

Daarna sloeg Ten Hag aan het wisselen. De eerste die de trainer in het veld bracht, was Klaassen. Hij had zeven minuten nodig om te doen wat hij zo vaak doet: scoren. Klaassen prikte de bal vanaf de linkerflank in de verre hoek. Het laatste woord was aan Tadic, die door invaller Perr Schuurs vrij werd gezet voor Drommel. Hij passeerde de keeper en schoot beheerst zijn 100ste eredivisiedoelpunt tegen het net.

