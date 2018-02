Ajax laat degradatiekandidaat Twente heel dichtbij stunt komen

FC Twente is dit seizoen een angstgegner voor Ajax, dat door die club

werd uitgeschakeld in de KNVB-beker na penalty's, twee dure punten

kwijtraakte in de uitwedstrijd (3-3) en zondagmiddag ternauwernood

ontsnapte aan nieuw puntenverlies (2-1).



Maar Twente is toch een degradatiekandidaat?

Ja, de club verkeert in deplorabele staat. Dit seizoen is een ware

lijdensweg voor de Tukkers. FC Twente staat op de voorlaatste plaats,

met 16 puntjes, slechts twee meer dan Sparta. Het sportieve verval is

enorm. Acht jaar geleden was de club nog kampioen van Nederland. In

2011 won FC Twente de KNVB-beker. Daarna heeft het (financiële)

wanbeleid diepe sporen nagelaten.