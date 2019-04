Ajax kruipt naar 34ste landstitel

Het kampioenschap komt voor Ajax steeds dichterbij. Nog twee wedstrijden: thuis tegen FC Utrecht op 12 mei en drie dagen later op de Vijverberg tegen De Graafschap. Als Ajax beide duels wint, gaat de schaal zo goed als zeker naar Amsterdam.



Hoezo: zo goed als zeker?

Als PSV de laatste duels ook wint, eindigen beide ploegen op 86 punten. Maar het doelsaldo van Ajax is op dit moment veel beter (plus 13) en het is onwaarschijnlijk dat PSV dat nog kan ombuigen.



Kan de titelrace al vóór de slotdag beslist zijn?

Ja, als PSV donderdagavond tegen Willem II én op 12 mei tegen AZ punten verspeelt (dus gelijk speelt of verliest), kan Ajax bij een overwinning op FC Utrecht al kampioen zijn.



Steekt Ajax in een kampioensvorm?

Zeker, maar de ploeg moet toch hard werken voor de punten. Tegen FC Groningen had Ajax het moeilijk met het fysieke spel van de tegenstander en dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena zijn de tien veldspelers van Vitesse nauwelijks bij hun eigen doel vandaan geweest. Er was lange tijd geen doorkomen aan. Ajax krijgt het kampioenschap niet in de schoot geworpen. Maar de selectie blijft vrij rustig (en geduldig) als de goals niet snel vallen.



Wie vonden uiteindelijk het gaatje in afweer?

Dusan Tadic en Hakim Ziyech, in de 41ste minuut. Het lepe voorzetje was van de Serviër, waarna Ziyech handig wegdraaide bij zijn directe tegenstander en beheerst raak schoot. Ziyech was tegen Vitesse de motor van Ajax. Hij speelde in de hoogste versnelling, strooiend met intelligente passjes. Na zijn goal is Ajax niet meer echt in de problemen geweest.



Kasper Dolberg heeft de kampioensvorm nog niet te pakken.

Nee, de Deen kreeg tegen Vitesse de voorkeur in de punt van de aanval. Klaas-Jan Huntelaar was geschorst en David Neres begon op de bank. Dolberg kreeg vlak voor én vlak na rust de bal op een presenteerblaadje aangeboden van Vitesse-verdediger Maikel van der Werff, maar hij verspilde de twee enorme kansen.



Toch werd het nog 4-2.

Ja, onder meer door twee benutte penalty's van Tadic. De doelpunten van Vitesse vielen vooral omdat Ajax er gaandeweg de tweede helft organisatorisch en defensief een rommeltje van maakte. Vitesse profiteerde er twee keer van.