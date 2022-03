Ajax kruipt door oog van de naald tegen degradatiekandidaat RKC

Dusan Tadic viert de winnende 3-2 tegen RKC. Beeld ANP

Met de zakelijke bekerzege op AZ als sterk teken van leven na een mindere week, hoopte het weer massaal toegestroomde publiek in de Johan Cruijff Arena tegen degradatiekandidaat RKC weer eens op een doelpuntrijke voetbalshow van het eerder op de dag door PSV achterhaalde Ajax. Genoeg doelpunten kregen zij te zien, maar tot verrassing van de meesten werden die lange tijd met de Brabanders verdeeld omdat hun ploeg niet voor het eerst open huis hield.

Ajax begon nog aardig, met een goede kopkans voor Sébastien Haller na een voorzet van Antony. Dat het gehavende RKC zich niet net als in Waalwijk (0-5) weer gemakkelijk naar de slachtbank wilde laten leiden, bleek toen Jens Odgaard voorlangs schoot en Michiel Kramer een harde kopbal door Onana weggebokst zag worden.

Topscorer Haller leek Ajax met twee juweeltjes alsnog een gemakkelijke middag te bezorgen. Eerst was de spits het eindstation van een oogstrelende aanval via Antony, Devyne Rensch, Ryan Gravenberch en opnieuw Antony. De tweede treffer kwam geheel op conto van Haller zelf, die met een uiterste inspanning de bal op de helft van RKC heroverde om vervolgens de lastige pass van Steven Berghuis op de borst te controleren en van afstand de verre hoek in te volleren.

Spelers van Ajax vieren de 1-0 tegen RKC. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

2-0 en geen vuiltje aan de lucht, leek het, totdat Kramer na rust een vrije doorgang werd gegund en de RKC-spits Ajax-keeper André Onana simpel verschalkte. Voor de thuisclub was het geen teken om de defensieve organisatie op te vijzelen. Integendeel, Ajax maakte haast, alsof het op achterstand was gekomen. Met nog meer ruimte voor de bezoekers tot gevolg. En die straften dat bij de volgende uitbraak, via Odgaard (aangever) en de geheel vrij overgestoken Richard van der Venne genadeloos af: 2-2.

Ajax mocht van geluk spreken dat diezelfde Van der Venne bij een nieuwe counter op zijn rechterbeen uitkwam en verzuimde om de titelverdediger voor het eerst dit seizoen een derde tegengoal in één wedstrijd en pijnlijk averij in de strijd om het kampioenschap te bezorgen. Ajax bleef uitzicht houden op een cruciale driepunter en vond die ook nadat Haller de paal nog raakte, Tadic twee kansen om zeep hielp en Odgaars met een listige poging het zijnet raakte.

Antony snelde langs Luuk Wouters, die vervolgens aan de noodrem trok. Arbiter Dennis Higler wees naar de penaltystip, van waar Tadic weer eens doel trof en het kwetsbare Ajax terugbracht aan kop van de eredivisie. De volle Arena haalde opgelucht adem, wetende dat het de komende weken, als Benfica en Feyenoord (na het uitduel met Cambuur) op bezoek komen, het vooral defensief veel beter moet.