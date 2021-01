Ajax kruipt door het oog van de naald

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens Ajax-Feyenoord (1-0)?

De 140ste klassieker zal niet de boeken ingaan als de meest enerverende. De koploper was in eigen huis de dominante ploeg, maar er waren serieuze kansen voor Feyenoord. Drie topwedstrijden in acht dagen hebben bij Ajax sporen nagelaten.

De klassieker maakt toch extra krachten los?

Aan strijd mankeerde het ook niet, maar Ajax speelde tegen PSV en FC Twente beter, ook al verzuimde de ploeg donderdag in Enschede een groot aantal kansen te benutten. Van fris aanvalsspel was in de klassieker geen sprake. Feyenoord had zich ingesteld op de tegenstander en deed dat goed, zoals al het hele seizoen.

Wat was de aanpak van Feyenoord?

Het spel van Ajax ontregelen, vooral het opbouwende spel van achteruit. Verdediger Ridgeciano Haps stond linksbuiten, om Ajax’ rechtsback Noussair Mazraoui te schaduwen. De Rotterdammers lieten de bal veelvuldig aan Jurriën Timber. Het was voor Daley Blind moeilijk om de regie te voeren vanuit de laatste lijn.

Speelde de wedstrijd zich op één helft af?

Grotendeels wel. Ajax draaide de rivaal al vrij snel de duimschroeven aan. Het wachten was op een opening. Die kwam er in de 22ste minuut, toen Blind wel even was doorgeschoven naar het middenveld en geen Feyenoorder hem oppikte. Blind vond Gravenberch, die zich op de rand van het strafschopgebied knap vrij kapte tegen Marcos Senesi en met links de verre hoek vond.

Maar Feyenoord brak niet?

Integendeel. De ploeg toonde veerkracht in de Johan Cruijff Arena en kreeg al in de laatste fase voor rust wat meer grip op het duel. Ajax viel aan, maar was slordig in en rond het strafschopgebied, vooral Quincy Promes en de Braziliaan Antony. Spits Sébastien Haller zat in de tang bij het duo Senesi/Spajic. Uit counters kregen Ridgeciano Haps (redding Onana) en Steven Berghuis (hij schoot twee keer rakelings naast) goede kansen.

Davy Klaassen had voor de klassieker toch al gezegd dat het niet makkelijk zou worden?

Klaassen zei: “Je kunt niet op een favorietenrol een wedstrijd spelen, en zeker niet tegen Feyenoord. Het zal vol gas moeten.” De middenvelder gaf het goede voorbeeld in zijn negende klassieker. Hij moest na één helft al zijn maatje Ryan Gravenberch missen. De doelpuntenmaker viel geblesseerd uit. Maar Klaassen ging voorop in de strijd. Het was hard nodig om de 1-0 over de streep te trekken. Onana had in de extra tijd nog wel een geweldige redding in huis op een schot van Leroy Fer en Luis Sinisterra kopte op de lat. Ajax kroop door het oog van de naald.