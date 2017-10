Ajax krijgt zege beetje cadeau van Sparta

Ryan Sanusi en Sherel Floranus passeerden hun sterk spelende doelman Roy Kortsmit voordat David Neres en Amin Younes doel troffen voor de thuisclub in het stadion dat vanaf 25 oktober officieel door het leven gaat als de Johan Cruijff Arena.



Ajax gaat volgende week op bezoek bij regerend kampioen Feyenoord. Het optreden van het team tegen Sparta bood weinig houvast in de aanloop naar de Rotterdamse versie van de klassieker. Zo slaagde de thuisploeg er onvoldoende in Klaas-Jan Huntelaar in zijn honderdste competitiewedstrijd voor zijn Amsterdamse club in stelling te brengen.



Ongelukkig

De ervaren aanvalsleider kreeg opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg, die in de eerste wedstrijden van het seizoen al merkte dat het lastig voetballen is bij Ajax centraal in de aanval.Tegen Sparta Rotterdam waren Neres en Younes de buitenspelers van de ploeg van trainer Marcel Keizer. Zij passeerden hun tegenstanders nauwelijks buitenom en kwam zelden tot een bruikbare voorzet.



Zo werden de grootste kansen van Ajax aanvankelijk geboren na vrije trappen of hoekschoppen. Matthijs de Ligt mocht zich verwijten dat hij een afgemeten vrije trap van de goed spelende Ziyech niet met de openingstreffer bekroonde. De verdediger stond in de slotfase van de eerste helft ook in de buurt van Ryan Sanusi toen Schöne een corner mocht nemen. Hij zag de ongelukkige middenvelder van Sparta de bal in eigen doel werken.



Strafschop

Even voor het eigen doelpunt voorkwam de goed spelende Joël Veltman dat Deroy Duarte met een hakbal scoorde voor de bezoekers. Ook in de openingsfase van de tweede helft kreeg Sparta nog een kans. Robert Mühren kopte vrije voor doelman André Onana raak.



De wedstrijd was zo goed als beslist toen ook Sherel Floranus een inzet van Neres in eigen doel werkte. De Braziliaan zorgde zelf voor 3-0, waarna Younes nog een schot van Ziyech tot achter doelman Kortsmit verlengde. Huntelaar miste nog een grote kans voordat hij naar de kant moest voor Dolberg, die in de slotfase verzuimde een strafschop te benutten.