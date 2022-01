Ajax krijgt tik op de vingers van Hugo de Jonge: ‘Sporters staan niet boven de wet’

Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

“Iedereen moet zich gewoon aan de regels houden,” zei De Jonge voorafgaand aan de laatste ministerraad van het kabinet-Rutte III in Den Haag.

De landskampioen brak woensdag het trainingskamp in Portugal af vanwege enkele coronabesmettingen binnen de selectie. De personen die positief testten bleven niet in quarantaine zitten in de Algarve, maar zijn naar verluidt met een door Ajax geregelde privéjet teruggevlogen naar Nederland.

“Overal geldt dat iedereen zich gewoon aan de regels moet houden die een land stelt,” zei De Jonge. “Sporters zijn niet uitgezonderd van wet- en regelgeving, ze staan niet boven de wet. Dat betekent gewoon dat als je besmet bent, je in quarantaine moet en niet moet vliegen. Zo zijn de regels. Ajax is daarop aangesproken.”

Regels

De regels in Portugal zijn helder voor mensen met corona: zelfisolatie, tot een dokter toestemming geeft om weer tussen de mensen te komen. Daar hebben de vier Ajacieden zich niet aan gehouden. De club wilde haar werknemers niet in Portugal achterlaten.

De vier besmette gevallen zijn afzonderlijk van de rest van de Ajaxdelegatie (in totaal 59 personen) naar huis gegaan, zo meldt de club.

Voor Ajax was het niet ingewikkeld om de vier toch op een vlucht te krijgen. Portugal heeft de kleurcode geel, wat betekent dat de vervoerder niet verplicht is een negatief testbewijs te vragen, zo laat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport weten.

Geannuleerde trips

Er zijn duidelijk vraagtekens te plaatsen bij de snelle terugkeer van de vier coronagevallen, al lijkt de kans dat het Ajax en de vier medewerkers op een sanctie komen te staan klein. Bij Vitesse – dat ook het trainingskamp in de Algarve afbrak – blijven de besmette spelers overigens wel achter in Portugal.

PSV en Feyenoord zouden deze week naar Spanje gaan voor een trainingskamp, maar de nummers 1 en 3 van de eredivisie besloten de trip helemaal te schrappen na enkele positieve testuitslagen. Alleen AZ verblijft nu nog in het buitenland (Valencia).

Voetbalbond KNVB houdt zich afzijdig in de discussie rond het overtreden van de coronaregels door Ajax. Volgens een woordvoerder is het niet aan de KNVB om daar een oordeel over te geven.

Ajax is om een reactie gevraagd, maar wil alleen bevestigen dat iedereen, inclusief de vier besmette spelers of stafleden, in Nederland is. Verder wil de club niet reageren op vragen.