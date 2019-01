Ajax krijgt in Arena zelden strafschop tegen

Iedereen die een scheidsrechtersdiploma heeft, ziet dat dit een overtreding is Mario van der Ende

Voor dezelfde overtreding had Ajax naar alle waarschijnlijkheid wel een strafschop gekregen, meent Bruggink. "Stel dat Huntelaar overhoop wordt gelopen door Hahn, het hele stadion wacht op een strafschop en je wordt als scheidsrechter naar de lijn geroepen. Dan moet je verdomd sterk in je schoenen staan, wil je zeggen 'het is geen penalty.' Dat is geen verwijt, het blijft mensenwerk. En niets menselijks is scheidsrechters vreemd."



Dat Huntelaar wel een strafschop zou hebben gekregen, wil Van der Ende niet beweren: "Maar Lammers verdiende hem wel. Iedereen die een scheidsrechtersdiploma heeft, ziet dat dit een overtreding is. Het heeft er ook mee te maken hoe stevig je in je schoenen staat als scheidsrechter. Hoe blijf je overeind in de Arena? Alles valt of staat met kwaliteit. Ook de wijze waarop je beslissingen durft te nemen."



Feyenoord

Dat is niet alleen in de Arena soms lastig voor scheidsrechters. Bruggink: "Bij PSV en Feyenoord gebeurt hetzelfde. Simpelweg omdat de druk op de scheidsrechter groter is. Met name in thuiswedstrijden.''



PSV kreeg sinds het seizoen 2013-2014 op eigen veld zelfs nog meer strafschoppen (25) mee dan Ajax, al kregen de Eindhovenaren er in die periode ook 6 tegen.



Het verhaal dat Feyenoord zoveel voordeel heeft van de fanatieke aanhang in de eigen Kuip blijkt uit de cijfers wel mee te vallen. De Rotterdammers kregen in eigen huis 8 penalty's tegen en minder strafschoppen mee (17) dan subtoppers als Heerenveen (21), AZ (20) en Vitesse (20) in hun thuiswedstrijden kregen.



