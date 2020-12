Ajax krijgt het zwaar met het Lille van oude bekende Sven Botman

Sven Botman (l) namens Lille in actie tege David Moberg Karlsson van Sparta Praag. Beeld AP

Ajax treft bij Lille een oude bekende: Sven Botman, de 20-jarige Badhoevedorper die afgelopen zomer voor 7 miljoen euro werd gekocht door de Noord-Franse club. Botman maakt snel furore in de Ligue 1. De sterke centrale verdediger (1.95 meter) heeft al een bijnaam in Noord-Frankrijk: De Muur. Hij wordt geregeld gekozen in het elftal van de week van sportkrant L’Équipe.

“Zo beginnen is erg belangrijk,” zei hij na zijn eerste maanden. “Ik ben nieuw in het team, heb wat moeite met de taal. Maar ik denk dat het voetbal in Frankrijk mij beter ligt dan dat in Nederland. Het is fysieker, harder.”

Nooit in Ajax 1

Botman speelde nooit in Ajax 1. Als speler van de A1 en van Jong Ajax zag hij verschillende ploeggenoten in korte tijd steeds hoger op de sportieve ladder klimmen. Botman boekte ook wel progressie, maar geleidelijk. Hij besloot in de zomer van 2019 zich te laten verhuren aan Heerenveen. Na vorig seizoen verlengde Ajax zijn contract, maar hij had als linksbenige centrale verdediger concurrentie van Daley Blind en Lisandro Martínez. Ook Lille stond op dat moment op de stoep. “Gaandeweg begon het steeds meer tot me door te dringen dat Lille toch beter was voor mij. Het verhaal klopte.”

Botman ziet Ajax niet als een ‘onafgemaakt’ hoofdstuk. Hij heeft het gevoel dat alles voor hem nu pas gaat beginnen. Vanaf zijn achtste voetbalde de voormalige pupil van Pancratius bij Ajax. “Prachtige tijd. Het was mijn doel in Ajax 1 te spelen, dat is niet gelukt, maar ik ben heel blij met waar ik nu zit. En ik blijf supporter van Ajax, hoor. En mijn familie ook.”

Dank aan Bogarde

Saillant detail: Botman zegt veel te danken te hebben aan Winston Bogarde, de huidige assistent van Ajaxtrainer Erik ten Hag. Botman leerde Bogarde kennen als individueel trainer bij Ajax. “We hebben een bijzondere relatie. Het was in het begin zeker niet gezellig tussen ons. Ik moest wennen aan zijn directe en harde aanpak. Hij moest eraan wennen dat hij van die puberjongetjes soms een weerwoord kreeg. Dat botste weleens, maar we zijn vrienden geworden. Ook toen ik vorig seizoen bij Heerenveen speelde, hadden we geregeld contact. Belde hij me op als hij een serie wedstrijden had gezien: let hierop, let daarop. Maar ik ben vooral mentaal onder Bogarde gegroeid. Een man geworden. Mijn transfer naar Lille heb ik ook zeker deels aan hem te danken.”

Een van de beste clubs

Voor Ajax kon de loting bijna niet zwaarder. De club was geplaatst, maar trof in Lille een van de beste clubs uit ‘pot 2’. Vorig seizoen zaten de Amsterdammers nog met Lille in Groep H van de Champions League. Ajax won zowel thuis (3-0) als uit (0-2) van de Fransen.

Ajax is er sindsdien kwalitatief op achteruitgegaan, met het vertrek van Hakim Ziyech en Donny van de Beek. De club hoopt in februari – als de Europa League wordt hervat – wel over Mohammed Kudus te beschikken. De aanvallende middenvelder raakte in oktober zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar hij staat voor een rentree. Trainer Erik ten Hag: “Misschien kan Kudus zelfs voor de winterstop nog meedoen.”