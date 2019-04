Ajax koploper eredivisie door misstap PSV tegen Vitesse

Oud-Ajacied Thulani Serero zette Vitesse in de 13e minuut op voorsprong tegen PSV. Het was nota bene de eerste goal van de 28-jarige middenvelder uit Zuid-Afrika dit seizoen.



Vijf minuten voor rust trok Lozano de stand weer gelijk. Hij scoorde een penalty nadat hij zelf door Vitesse-doelman Remko Pasveer was neergehaald.



In de tweede helft vielen aan beide kanten twee doelpunten. In de 60e minuut zette Martin Ødegaard Vitesse op voorsprong en tien minuten later maakte Luuk de Jong de gelijkmaker. Tim Matavz maakte in de 83e minuut toch weer een doelpunt voor Vitesse en in de 90e minuut maakte Lozano weer de gelijkmaker. Weer vanuit een penalty.



Zowel Ajax als PSV hebben nu 71 punten in de eredivisie, maar Ajax heeft de leiding op basis van een beter doelsaldo (+ 9).



Lees ook: Scorende Veltman blinkt uit in Tilburg