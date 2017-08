Ajax koopt Johnsen van Heerenveen

Sc Heerenveen laat weten dat Johnsen nog een eenjarig contract heeft. Hij wilde die verbintenis niet verlengen en zou dus aan het einde van het seizoen transfervrij zijn.



Heerenveen nam Johnsen twee jaar geleden over van Rosenborg BK, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League.



Gerry Hamstra, technisch manager van Heerenveen, wilde Johnsen eigenlijk niet laten vertrekken. "Het is enorm jammer dat een talent als Dennis vertrekt, voordat hij zijn debuut heeft gemaakt. Als club hebben we er alles aan gedaan om hem te behouden, maar helaas bleek dit niet mogelijk. Hoewel we hem liever langer in Friesland hadden zien spelen, wensen wij hem het allerbeste toe bij Ajax.''



