Ajax kon zich even niet genoeg oppeppen tegen Utrecht

Ajax is te veel blijven steken in de euforie na de bekerzege, vermoedde trainer Erik ten Hag. Na de finale bleef de selectie lang hangen in de kleedkamer van De Kuip. Er werd gezongen, gedanst. De volgende dag was de voetbalwereld in de greep van de snode plannen om een Super League op te richten, maar Ten Hag merkte dat het nauwelijks een item was op sportpark De Toekomst. “Mijn spelers waren nog steeds bezig met die bekerwinst.”

Hij begreep het wel, zei de trainer. “Voor de meesten was het hun eerste prijs.” Hij zag tegen FC Utrecht een paar heel jonge jongens aan het werk die onder de maat bleven. In typische Ten Hagterminologie: “We hadden te veel klagers op het veld staan.” Wat hij daarmee bedoelde? “Utrecht speelt heel agressief, daar moet je je op instellen. Doortastend zijn in de duels, passie tonen en het niet bij de arbitrage zoeken.”

Spookrijder

Ten Hag had zijn elftal aangepast na de 2-1 winst op Vitesse in de bekerfinale. Matchwinner David Neres kreeg gisteravond een basisplaats ten faveure van Antony en Mohammed Kudus verving Davy Klaassen. Het pakte niet goed uit. Vooral Kudus was soms een spookrijder in de middelste linie.

Toch had de trainer geen spijt dat hij de Ghanees, die lang uit de roulatie was met een knieblessure, tegen FC Utrecht de kans had gegeven. “Hij was onwennig, maar hij is een talent en hij moet spelen. We moeten hem vertrouwen geven na zijn blessure. Dat hij kan voetballen hebben we allemaal gezien, hij moet dat alleen niet willen forceren in de minuten die hij krijgt.”

Omstreden beslissing

De remise was zeker niet alleen Kudus’ schuld. Ajax kwam al vroeg op achterstand door een organisatorische fout in de defensie. Gyrano Kerk kreeg een vrije doortocht naar het doel van Maarten Stekelenburg en Nicolás Tagliafico wilde ingrijpen. De tackle van de Argentijn in het strafschopgebied was te laat. De overtreding was duidelijk, maar arbiter Lindhout moest er door de VAR op worden geattendeerd. Penaltyspecialist Simon Gustafson liet zich het buitenkansje niet ontnemen.

Tien minuten na rust greep Ten Hag in. Hij bracht Klaassen en Antony alsnog binnen de lijnen. Vier minuten later had Klaassen al gescoord, maar die treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel. Een omstreden beslissing, want verdediger Mark van der Maarel van FC Utrecht leek buitenspel op te heffen, maar de VAR greep niet in. Scheidsrechter Allard Lindhout kan zich voorstellen dat Ajax zich tekort gedaan voelde. “Als ik de beelden nu zie, dan neig ik ook naar een doelpunt.”

In de 70ste minuut was het alsnog raak. Edson Álvarez reageerde alert op een van richting veranderde voorzet van Dusan Tadic. De Mexicaan was met de Argentijn Lisandro Martínez opnieuw een van de betere spelers. Álvarez was blij met zijn goal. Zo vaak scoort hij niet. Hij was er eerder in de wedstrijd al dichtbij geweest, maar zijn kopbal stuitte op de lat. “We stonden 1-0 achter, ik probeerde aanvallend mijn steentje bij te dragen, daarom was ik vaak in het strafschopgebied van de tegenstander. Helaas lukte het maar één keer om te scoren. We begonnen erg slordig vandaag. Je kunt niet winnen als je 45 minuten weggeeft aan de tegenstander.”

Uit het doel geranseld

Ajax raakte de tweede helft wel meer op stoom. Klaassen kwam met een kopbal nog in de buurt van de winnende treffer, maar keeper Eric Oelschlägel ranselde de bal uit zijn doel.

Door het gelijkspel heeft Ajax nu een voorsprong van 12 punten op PSV en AZ, met nog vijf duels te spelen. Alleen als PSV zaterdagavond punten verspeelt in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, kan Ajax de volgende dag in de Johan Cruijff Arena met een overwinning op AZ het kampioenschap in de wacht slepen.