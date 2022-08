Ajax komt zwakke start na wissels te boven: Fortuna geklopt ondanks fraaie goal Yilmaz

Brian Brobbey viert de 1-3 tegen Fortuna Sittard. Beeld ANP

Bij Ajax maakte Remko Pasveer na bijna een half jaar zijn rentree onder de lat als vervanger van de blunderende Jay Gorter tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal. De routinier, vorig seizoen goed voor zeventien clean sheets in twintig eredivisieduels, had bij de start van de competitie na vijf minuten zijn eerste tegengoal al te pakken. Op het middenveld werd de bal verspeeld door Steven Bergwijn, waarna Paul Gladon met één pass alleen voor Pasveer stond en Ajax in de lange hoek een nieuwe tik bezorgde.

Dat bleek ook in de fase erna, waarin de afstemming bij de landskampioen flink te wensen overliet en het stroperige en slordige spel in het elftal tot veel ergernissen en frustraties, en nauwelijks tot kansen leidde. Niemand in het sfeervolle stadion die toen nog kon denken dat Ajax in het eerste kwartier na rust de worsteling zou kantelen en zelfs leek te beslissen.

Klaassen en Brobbey in het veld

Daar gingen twee wissels aan vooraf: Davy Klaassen en Brian Brobbey vervingen Perr Schuurs, die tegen zijn oude club mocht opdraven door de schorsing die Edson Álvarez meenam uit het vorige seizoen, en Steven Berghuis, die als middenvelder opnieuw zijn stempel niet kon drukken. Die wissels bleken goud waard. Zo leek Klaassen een krul van Kenneth Taylor te toucheren bij de gelijkmaker en was Brobbey aangever bij de 2-1 van Devyne Rensch en afmaker van de 3-1, waarbij hij werd bediend door Tadic.

Zo stelde Ajax alsnog orde op zaken en leek er geen vuiltje aan de lucht, ook niet toen Steven Bergwijn de vierde Amsterdamse treffer afgekeurd zag worden. Of kon de op de bank begonnen Burak Yilmaz meteen toveren bij zijn eerste minuten voor Fortuna Sittard na zijn sensationele transfer vorige maand?

Een punt kon de ervaren Turkse topspits de Limburgers niet meer bezorgen, maar hoop voor de slotfase en het restant van het seizoen gaf Yilmaz zijn club wel. Werd zijn eerste schot nog geblokt door Jurriën Timber, een paar minuten later nam hij, na een overtreding van de bij Ajax al meerdere malen afgeschreven Lisandro Magállan, met een schitterende vrije trap alsnog de aansluitingstreffer voor zijn rekening. Daar bleef het bij, ook omdat Arianit Ferati in de slotseconden een afstandsschot over het Ajax-doel zag zeilen.