Ajax koestert in Portugal z’n coronavrije selectie

Mohammed Kudus, Devyne Rensch en Zakaria Labyad ontspannen zich in Quinta do Lago. Beeld Getty Images

PSV-coach Roger Schmidt en Feyenoordtrainer Arne Slot zitten met de handen in het haar, nu hun voorbereiding op de hervatting van de titelstrijd is verstoord door alle coronabesmettingen in hun selecties. Feyenoord moest het trainingskamp in het Spaanse Cadiz afzeggen en PSV kon uiteindelijk niet vertrekken naar Marbella. Intussen telt Erik ten Hag in Portugal zijn zegeningen. Met een nagenoeg complete Ajaxselectie bezet hij een biljartlaken tussen de luxe vakantievilla’s en splinternieuwe padelbanen van Quinta do Lago.

De enige die vanwege het virus ontbreekt, is Jurriën Timber. Niet omdat hij besmet is, maar omdat de verdediger voor het trainingskamp in contact is geweest met iemand die later positief werd getest. Timber legde daarna de nodige testen af en als die ook de komende dagen een negatief resultaat laten zien, sluit hij later deze week alsnog aan bij de selectie.

Daarnaast moet Ten Hag het tijdens het winterkamp onder de Portugese zon stellen zonder de geblesseerden Sean Klaiber, die in Zeist en op De Toekomst revalideert, en keeper Maarten Stekelenburg. Sébastien Haller is naar Kameroen gereisd, waar hij met Ivoorkust een gooi gaat doen naar de Afrika Cup. Keeper Andre Onana volgt de spits, als hij zijn transfervrije overstap naar Internazionale heeft afgerond.

Hereniging

Wie er in Portugal wel bij is, is Brian Brobbey. Daarmee heeft Ten Hag zijn grootste transferwens al in vervulling zien gaan. De trainer heeft steeds nauw contact gehouden met de 19-jarige spits, die in de zomer RB Leipzig boven Ajax verkoos. Ten Hag hoopte al op een hereniging, die ervoor moet zorgen dat de absentie van topscorer Haller niet te veel pijn doet.

De teruggekeerde Brian Brobbey pakte op de training meteen weer zijn eerste doelpuntjes mee. Beeld Getty Images

De gehuurde Brobbey pikte op de training alweer zijn eerste doelpuntjes mee. Ook weer van de partij waren Lisandro Martínez en Mohammed Kudus. Zij misten het slot van 2021, maar trainen in Portugal weer gedeeltelijk met de groep mee. Noussair Mazraoui is volledig verlost van de spierklachten die hem bijna de hele maand december hebben gekost.

Daley Blind, die uit voorzorg aan de kant werd gehouden, sloeg het allemaal vanaf een hometrainer langs het veld gade. Het zijn nauwelijks zorgen te noemen, aangezien de verwachting is dat degenen die nog niet voluit meetrainen, de hervatting van de eredivisie tegen FC Utrecht op 16 januari gewoon gaan halen.

Geen volledig isolement

Tenminste, als het virus in aanloop naar de tweede seizoenshelft ook voor de titelverdediger geen grote stoorzender gaat vormen. Is het wijsheid of geluk dat Ajax vooralsnog gevrijwaard is van besmettingen? Vooral dat laatste. Ook Ajax heeft voor zijn spelers, die net als bij andere clubs rond de feestdagen uitwaaierden naar Curaçao, Dubai en Brazilië, protocollen opgesteld. Van een volledig isolement was echter geen sprake. En het is ook niet zo dat geen van hen een feestje heeft bezocht.

Wel zijn ze bij Ajax inmiddels waakzamer dan ooit. Spelers moesten zich op nieuwjaarsdag laten testen op De Toekomst. Waren ze nog niet terug, dan moesten ze elders een test doen en het resultaat met de medici delen. De club heeft ook de nodige beveiligers meegenomen om de bubbel te bewaken. Toeristen, onder wie programmamaker Johnny de Mol, bekeken de open training in Quinta do Lago van een afstand. Iemand die een boekje wil langsbrengen? Prima, maar persoonlijk overhandigen is uit den boze.

Ook in Portugal vinden nog meerdere testmomenten plaats. Ajax wil vooral zonder zorgen kunnen toewerken naar het oefenduel met Hajduk Split, zondag in de Algarve. En, belangrijker nog, later deze maand tegen FC Utrecht en PSV op ‘oorlogssterkte’ op de koppositie kunnen jagen.