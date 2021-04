Eindelijk een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar (37) voor Schalke 04, tegen Leverkusen. Niet dat ze er iets aan hadden (2-1 verloren, degradatie onafwendbaar), maar toch.

Ik besloot even op YouTube te kijken of ’ie er lekker in zat. ‘Huntelaar Schalke Leverkusen’, typte ik, waarop YouTube mij er fijntjes aan herinnerde hoe lang die man daar al een volksheld is.

Bovenaan de zoekresultaten verscheen een negen jaar oud amateurfilmpje, wiebelig geschoten vanaf de tribune in een bomvolle Veltins-Arena. Schalke-Leverkusen, 24 maart 2012, 2-0, tweemaal Huntelaar. Schalke vrijwel zeker geplaatst voor de Champions League. Huntelaar maakte er dat seizoen 48 (!) in 48 duels.

Ik typte er ‘2021’ bij en flitste naar het heden. Knap goaltje. Voorzet op de borst opgevangen, volley met links, pats, goed in de hoek. Verder niets dan treurnis: de lege tribunes, de wanhopige haast om nog te jagen op de 2-2 die niet kwam.

Schalke heeft veertien punten uit de laatste zeven wedstrijden nodig. De eerste 27 wedstrijden leverden tien punten op, dus dan weet je het wel. Zelfs als ze die veertien punten halen, moet FC Köln óf Arminia Bielefeld alles verliezen, anders is de slotsom alsnog Abstieg. Klaas zal het zich anders hebben voorgesteld toen hij op 19 januari de ene liefde verliet om de andere te helpen in de degradatiestrijd.

In zijn laatste wedstrijd als Ajacied stond de klok op 88:19 toen hij inviel. Precies 152 seconden later had hij van de 1-1 een 1-3 gemaakt en stond Ajax weer alleen bovenaan. Dat was in Enschede. Hij was messcherp, superfit, niet kapot te krijgen, maar een steenworp (vooruit, 112 kilometer) verderop raakte hij al snel geblesseerd en kon hij Schalke amper van dienst zijn.

Agenda erbij. Op 22 april (Utrecht), 25 april (AZ) en 2 mei (Emmen) heeft Schalke geen verplichtingen en zal Gelsenkirchen al in rouw gedompeld zijn. Wat de datum ook wordt: Ajax, kidnappen die gast. No Hunter, no party.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de podcast Branie en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

