Ajax keurt 'kutkakkerlakken' van Nick Viergever af

'Nick Viergever heeft dit inderdaad geroepen. Wij keuren dit af en zullen dit met hem bespreken," verklaart Ajax tegenover AT5.



Tijdens het feestje in het café pakte Viergever de microfoon en begon het liedje te zingen, waarbij de gasten in de horecagelegelegenheid met de armen in de lucht mee zongen op de overwinning.



Op dit moment is de regel dat uitsupporters bij een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord niet welkom zijn. Om dit besluit op te heffen, moeten de supporters zich weer redelijk gaan gedragen.



Eerder sprak de Rotterdamse burgemeester Achmed Aboutaleb zich uit welwillend te zijn tegenover een 'opbouwscenario', waarbij uitsupporters weer getolereerd worden.



In 2010 zong Jang Vertonghen ook een lied met dezelfde tekst na een gewonnen bekerfinale tegen Feyenoord.



Het is onbekend of Ajax verdere maatregelen tegen de Viergever gaat nemen.