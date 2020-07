Ajax keert terug in Johan Cruijff Arena – om te oefenen

Beeld ANP

De maand augustus wordt gebruikt om alle clubs uit eredivisie en eerste divisie onderlinge oefenduels te laten spelen. Het streven is om (bijna) elke dag één of meer duels te programmeren die door FOX Sports worden uitgezonden. Er mag beperkt publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn. Op die manier kunnen clubs de geldende maatregelen (1,5 meter afstand in en om het stadion) testen.

Eerder werd al bekendgemaakt dat tijdens de oefenwedstrijd PSV-Vitesse op 15 augustus waarschijnlijk een belangrijke test met armbandjes voor de bezoekers wordt uitgevoerd. Kinderen tot 18 jaar mogen op de tribune bij elkaar zitten, net als gezinnen. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven moet nog bepalen hoeveel toeschouwers PSV voor die wedstrijd mag ontvangen, maar dat zullen er vermoedelijk tussen de 10.000 en 15.000 zijn.

‘Openingsdag’

De lange reeks van oefenwedstrijden begint op 1 augustus. Mogelijk dat Arjen Robben dan zijn rentree kan maken op de Nederlandse velden bij FC Groningen tijdens het duel tegen Heracles. De andere wedstrijd die op de ‘openingsdag’ wordt gespeeld is FC Utrecht–AZ.

Ajax traint deze week nog op sportcomplex De Toekomst. Na zaterdag heeft de selectie een kleine twee weken vrij. Ajax speelt behalve op 8 augustus tegen RKC (18.45 uur) vijf dagen later nog een oefenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena. De tegenstander is nog niet bekend. Daarna vertrekt de selectie naar Oostenrijk voor een trainingskamp. In Oostenrijk oefent Ajax twee keer, waaronder één keer tegen Red Bull Salzburg.

Feyenoord oefent twee keer in De Kuip: op 9 augustus tegen stadgenoot Sparta en op 16 augustus tegen FC Twente. De eerste divisieclubs oefenen onderling tegen elkaar tot en met 20 augustus. Een week later start hun competitie. Het nieuwe eredivisieseizoen begint in het weekeinde van 11 september.